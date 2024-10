Perly týdne: Končící zisková recese a měnící se příběh kolem umělé inteligence

Dan Niles z Niles Investment Management míní, že se mění investiční příběh kolem umělé inteligence a projevuje se to po celé délce technologické vertikály.



Konec ziskové recese: Dan Suzuki ze společnosti Richard Bernstein na CNBC uvedl, že pro trh je nyní pravděpodobně nejdůležitější likvidita a zisky obchodovaných firem. A na obou rovinách podle něj vypadá situace dobře. Dosavadní zveřejněná čísla ze strany finančních institucí jsou slušná a to samé platí mimo tento sektor. Nemalá část firem v indexu S&P 500 „je stále v ziskové recesi, ale z ní se již dostávají.“



Poté, co Fed snížil sazby o 50 bazických bodů, přišly z ekonomiky dobré zprávy, k tomu pomáhá stimulace v Číně. Celkově je pak podle stratéga nyní pravděpodobnější, že vývoj zisků předčí současná očekávání namísto toho, aby na ně nedosáhl. Rizikem jsou zejména nejdražší a nejoblíbenější společnosti na trhu. Nejhorším scénářem by pak podle experta bylo pokračující slábnutí faktorů, které doposud stály za silnou spotřebou.



Měnící se příběh umělé inteligence: Dan Niles z Niles Investment Management podle svých slov již od června vyjadřuje obavy z toho, jak se budou vyvíjet příjmy firem jako či Google. Tedy společností, které jsou koncovými zákazníky výrobců polovodičů. Ti jsou přitom podle něj vedoucím indikátorem dalšího vývoje v technologiích včetně . „Výhled je poněkud horší, než se myslelo. Nejde o pohromu, ale někteří lidé si myslí, že růst bude i nadále ohromný.“



Niles hovořil o tom, že velké investice technologických firem budou muset generovat odpovídající návratnost. Pokud se pravděpodobnost takového scénáře ale bude snižovat, projeví se to na dalších investicích, a tudíž u jejich dodavatelů. NVIDIA si podle investora povede po zbytek roku dobře. Ovšem v první polovině roku příštího může přijít změna i zde. A to v případě, že společnosti jako , či Google „nepřijdou s nějakou novou aplikací, kterou budou všichni najednou potřebovat a která bude generovat obrovské příjmy.“



Pokud tedy ze strany velkých technologických firem nepřijde nějaký průlom v používání umělé inteligence, může to být podle experta období, kdy se bude výrazně přehodnocovat potenciál a návratnost investic do této technologie. A to by se mohlo dotknout i akcií společnosti NVIDIA, i když poptávka po jejích čipech a produktech je nyní stále extrémně silná. Následující graf ukazuje výkony tohoto titulu v letošním roce a porovnává je s výkony 25 výrobců polovodičů z amerického trhu:





Zdroj: CNBC



Změna v příběhu kolem AI je podle experta znatelná jak na posledních výsledcích některých velkých technologických společností, tak na zmíněné , přesněji řečeno na vývoji jejích objednávek. Varovným signálem u akcií společnosti NVIDIA by byly negativní změny ve výsledcích , Amazonu a Googlu. I když „NVIDIA bude poslední, kdo na ně bude reagovat.“



Valuace na světových trzích: v následujícím grafu ukazuje valuace hlavních světových trhů a porovnává je s historickým standardem. Vysoko nad ním se nacházejí trhy americké, a to i bez velkých technologických společností. Pak totiž jejich poměr cen k ziskům dosahuje 19,8, zatímco medián se nachází u 15. Japonské a evropské trhy se se svými valuacemi nachází mírně nad mediánem, pod ním je naopak PE britského a čínského trhu:





Zdroj: X



Ideální nepřistání: Mohamed El-Erian hovořil na CNBC o scénáři „žádného přistání“. V něm by růst americké ekonomiky zůstal silný, ale inflace by se stále držela nad 2 %. Tedy mezi 2,5 až 3 % a americká centrální banka by takový stav tolerovala. Podle ekonoma ale existuje ještě jedna verze „žádného přistání“. V ní by přišel pozitivní nabídkový šok a americká ekonomika by tak mohla silně růst a zároveň by nedocházelo k jejímu přehřívání. Takovému vývoji dává nyní expert asi 15% pravděpodobnost.



El-Erian míní, že nejpravděpodobnější je nyní hladké přistání, vývoj v americké ekonomice podle něj bude mimo jiné ovlivněn cenami ropy a také stavem čínského hospodářství. K tomu ekonom zopakoval, že Fed „je příliš závislý na datech“. O tom hovořil už dříve s tím, že centrální banka by svou politiku měla méně zakládat na aktuálních datech a více se spoléhat na „strategii“. Nyní například současná data ukazují, že sazby v září neměly jít dolů o 50 bazických bodů, ale jen o 25.