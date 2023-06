Správce aktiv BlackRock zažádal o povolení zřídit bitcoinový fond ETF

Americká společnost , která je největším správcem aktiv na světě, zažádala o povolení zřídit bitcoinový burzovně obchodovaný fond (ETF). Ten má investorům umožnit vložit peníze do třídy aktiv, která se v posledních měsících dostala pod tlak regulátorů. Firma plánuje používat jako uschovatele společnost Coinbase. Podle agentury Reuters to vyplývá z dokumentů určených americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).



BlackRock s tímto krokem přichází v době, kdy se globální odvětví kryptoměn dostalo do hledáčku amerického regulátora cenných papírů kvůli porušování zákonů o cenných papírech. Začátkem tohoto měsíce úřad zažaloval velké burzy Coinbase a Binance. Jejich problémy s burzovní komisí se negativně odrazily na kryptoměnovém trhu.



SEC dříve několik žádostí o spotové bitcoinové ETF zamítla. O plánech na ETF společnosti informoval dříve server CoinDesk.

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE . Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.