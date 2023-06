Dominik Rusinko: ECB zvedla sazby a doručila jestřábí překvapení

Evropská centrální banka dnes podle očekávání zvýšila depozitní sazbu o 25bps na 3,5 %. Tento krok byl centrální bankou dopředu jasně komunikován a pro trhy nebyl žádným překvapením. Tím naopak bylo jestřábí vyznění aktualizované makro prognózy, stejně jako doprovodný komentář šéfky ECB Christine Lagarde, která vcelku jasně signalizovala potřebu dalšího zpřísnění měnové politiky.

Rozhodnutí jít se sazbami znovu nahoru se opírá o aktualizovanou prognózu. Ta počítá s vyšší celkovou inflací v eurozóně, která bude nad cílem (2,2 %) ještě v roce 2025. Co je však z pohledu současné reakční funkce ECB ještě důležitější, revize směrem vzhůru se dočkala i jádrová inflace, jež by měla dosáhnout 2,3 % v roce 2025. Jinými slovy, centrální banka počítá, že jádrové inflační tlaky budou oproti původnímu odhadu setrvalejší. Naopak mírně směrem dolů byl revidován výhled na hospodářský růst v eurozóně, a to na 0,9 % v tomto roce a 1,5 % v roce 2024.

Směrem k letním měnově-politickým zasedáním zazněl z úst šéfky ECB Christine Lagarde opět nad očekávání silný forward guidance. Christine Lagarde zopakovala, že ECB ještě „nemá hotovo“ a je velmi pravděpodobné, že v červenci půjdou úrokové sazby dále nahoru. Inflační výhled totiž zůstává nadále velmi nepříznivý, což bude vyžadovat ještě restriktivnější měnovou politiku. V tomto kontextu tedy centrální banka v žádném případě neuvažuje o pauze v cyklu zvyšování sazeb.

Náš výhled předpokládá, že v červenci dojde k dalšímu zvýšení úrokových sazeb o 25bps na 3,75 %. Po dnešním zasedání a kombinaci jestřábí prognózy a doprovodných komentářů však podstatně vzrostlo riziko, že vrchol úrokových sazeb bude v tomto cyklu až na 4,0 %, pokud se naplní předpoklad o setrvačnosti jádrových inflačních tlaků v průběhu letních měsíců.