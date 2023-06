Cohen: Během pár týdnů tu budou konkrétní návrhy na vyšší kapitál bank

H. Rodgin Cohen ze společnosti Sullivan & Cromwell je podle Bloombergu uznávaným odborníkem na regulaci bankovního sektoru. Odpovídal na dotazy týkající se navyšování kapitálu bank, které by mělo přijít po další krizi v sektoru. Cohen poukázal na to, že návrhy na vyšší kapitál nejsou ničím novým. Konkrétní návrhy by se podle něj měly objevit během následujících 4 – 6 týdnů.



Současný šéf americké centrální banky dal podle experta jasně najevo, že nesdílí názor svých předchůdců, podle kterých by případné změny v požadavcích na kapitál měly v konečném důsledku být „neutrální“. Jay Powell naopak míní, že požadavky by se měly zvýšit. Z hlediska úvěrové nabídky pak jde o riziko, protože banky mohou zvýšit svůj kapitál k celkovým aktivům jen dvěma způsoby. Buď zvýší své vlastní jmění, což je podle experta pro ně dražší možnost, nebo sníží výši svých aktiv.



Pokud by banky skutečně šly zejména druhou cestou a snižovaly výši svých aktiv, zvýšil by se tím podíl vlastního jmění k celkovým aktivům. Jejich pokles přitom podle Cohena nebude dosažen snížením objemu likvidních aktiv, aby nebyly dotčeny požadavky na likviditu. Klesne spíše objem úvěrů a proto se dá čekat, že požadavky na vyšší kapitál bank se negativně promítnou do úvěrové nabídky.



Cohen se domnívá, že nedostatečná výše kapitálu mohla být problémem v roce 2008. Neplatí to ovšem ve vztahu k problémům, do kterých se dostala Silicon Valley Bank a další. „Zde žádnou korelaci nevidím,“ dodal expert. Na Bloombergu k tomu dodali, že Fed v roce 2022 začal zvyšovat sazby a jejich růst postupně vedl ke zmíněným problémům. Nešlo ale o náhlou změnu, celý proces trval přibližně rok. Cohen k tomu řekl, že je zajímavé, že nikdo nevnímal, jak se rostoucí sazby postupně projevují ve stále větším nesouladu mezi vývojem na straně pasiv a aktiv bank.



„Neviděli to regulátoři, neviděli to analytici. Všichni byli ukolébáni tím, že asi padesát let jsme neviděli vznik takové nerovnováhy,“ míní expert. K tomu dodal, že „pokud budou všichni požadovat výplatu svých vkladů u nějaké banky do 48 hodin, tato banka padne.“ Na Bloombergu se následně dotazovali na vliv vývoje v sektoru komerčních realit. Cohen míní, že může jít o velmi přeháněný problém. Mezi komerční reality totiž patří řada typů nemovitostí a dochází tu k velké míře zobecnění. Podobně téma komentoval na CNBC ředitel společnosti Unlimited Bob Elliott. Ten uvedl, že tyto nemovitosti nejsou jen „naleštěné kanceláře v New Yorku“ a řada z nich si vede dobře.



Zdroj: Bloomberg