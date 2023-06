Rozbřesk: ECB zvedla sazby a doručila jestřábí překvapení

Evropská centrální banka včera podle očekávání zvýšila depozitní sazbu o 25bps na 3,5 %. Tento krok byl centrální bankou dopředu avizován a pro trhy nebyl žádným překvapením. Tím naopak bylo jestřábí vyznění aktualizované makro prognózy, stejně jako doprovodný komentář šéfky ECB Christine Lagarde, která vcelku jasně signalizovala potřebu dalšího zpřísnění měnové politiky.



Rozhodnutí jít se sazbami znovu nahoru se opírá o aktualizovanou prognózu. Ta počítá s vyšší celkovou inflací v eurozóně, která bude nad cílem (2,2 %) ještě v roce 2025. Co je však z pohledu současné reakční funkce ECB ještě důležitější, revize směrem vzhůru se dočkala i jádrová inflace, jež by měla dosáhnout 2,3 % v roce 2025. Jinými slovy, centrální banka počítá, že jádrové inflační tlaky budou oproti původnímu odhadu setrvalejší. Naopak mírně směrem dolů byl revidován výhled na hospodářský růst v eurozóně, avšak s odhadovaným růstem 0,9 % v tomto roce a 1,5 % v roce 2024 zůstává nadále velmi optimistický.



Směrem k letním měnově-politickým zasedáním zazněl z úst šéfky ECB Christine Lagarde opět nad očekávání silný forward guidance. Christine Lagarde zopakovala, že ECB ještě „nemá hotovo“ a je velmi pravděpodobné, že v červenci půjdou úrokové sazby dále nahoru. Inflační výhled totiž zůstává nadále nepříznivý, což bude vyžadovat ještě restriktivnější měnovou politiku. V tomto kontextu tedy centrální banka v žádném případě neuvažuje o pauze v cyklu zvyšování sazeb ala Fed.



Jinak řečeno, ECB si zjevně vyhodnotila, že pro její kredibilitu je menším rizikem scénář přílišného utažení měnových podmínek oproti variantě, kdy by se jí nepodařilo zkrotit inflační tlaky v ekonomice. Proto předpokládáme, že v červenci dojde k dalšímu zvýšení úrokových sazeb o 25bps na 3,75 %, které ale nemusí být poslední. Po včerejším zasedání a kombinaci jestřábí prognózy a doprovodných komentářů by totiž ECB mohla pokračovat s růstem sazeb i v září až na úroveň 4,0 %, což aktuálně přibližně z poloviny zaceňují i trhy.





*** TRHY ***



Koruna

Nad očekávání jestřábí ECB korunu včera nikterak nerozhodila a tak se v relativním klidu drží těsně pod hranicí 23,80 EUR/CZK. Závěr týdne se zřejmě povede již v klidnějším duchu vzhledem k absenci důležitějších lokálních makro čísel a korunový trh bude spíše vyhlížet měnově-politické zasedání ČNB příští středu.



Eurodolar

Kombinace jestřábí ECB (viz úvod) a slabších dat z amerického trhu práce posunula eurodolar výrazně nad 1,09. Úrokový diferenciál se začíná utahovat, což bude obecně tlačit eurodolar výše (za předpokladu, že situace na Ukrajině se ještě více nevyhrotí).

Ve zbytku týdne bude trh vstřebávat dvě důležitá zasedání centrálních bank, přičemž může být celkem v klidu, že další globálně důležitá centrální banka - Bank of Japan - svoji ultra uvolněnou měnovou politiku nikterak nezměnila (aneb japonský yen je celkem v klidu).



Regionální Forex

Zlotý zůstává v klidu navzdory tomu, že Soudní dvůr EU rozhodl ve čtvrtek v neprospěch polských bank ve staré kauze hypoték poskytovaných ve švýcarských francích. Soud se postavil na stranu dlužníků, kteří byli údajně pobízeni k tomu, aby akceptovali kurzové riziko. Rozhodnutí soudu umožní další žaloby na polské komerční banky ze strany dlužníků, což jim pravděpodobně přinese dodatečné ztráty v řádu miliard zlotých. Na druhou stranu polské banky si již proti možným negativním rozhodnutím soudů vytvořily značné rezervy, což vysvětluje umírněnou reakci zlotého.