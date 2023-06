Rozbřesk: Proč plyn v Evropě znovu zdražuje?

Volatilní vývoj na trhu se zemním plynem pokračuje i s nástupem léta. Po setrvalém poklesu cen se spotový kontrakt na evropský plyn TTF obchodoval až v blízkosti 20 EUR/MWh (průměr před-pandemické dekády byl mezi 15-20 EUR/MWh), což mírnilo obavy z dalšího vyhrocení energetické krize. V posledních dvou týdnech se však velkoobchodní cena plynu znovu zvýšila o téměř 50 % na aktuálních 35 EUR/MWh.



Bezprostřední příčiny dražšího plynu jsou minimálně dvě. Za prvé, výpadek norských dodávek do EU (přibližně 10 procent), který by měl trvat až do poloviny července. Za druhé, očekávané oznámení o ukončení těžby zemního plynu v nizozemském Groningemu. K tomu by mělo dojít – z důvodu ochrany životního prostředí – již na začátku října, tedy ještě před nástupem topné sezóny. Připomeňme, že těžba v Groningemu sice dlouhodobě prudce klesá, stále se však jedná o největší ložisko plynu v EU – nevytěžené zásoby v rozsahu 450 mld. m3 odpovídají roční spotřebě zemního plynu v celé Evropské unii.



Tento vývoj je však nutné zasadit do širšího kontextu. Přestože trh se zemním plynem zůstává náchylný na problémy přicházející z nabídkové strany, celková situace je podstatně lepší než v létě minulého roku. To ostatně dokumentuje i pohled na stav zásobníků, které jsou v EU naplněny pro toto roční období výrazně nadprůměrně. Dle analytiků JP Morgan dokonce hrozí situace, kdy již v srpnu nebudou Evropě stačit dostupné skladovací kapacity a paradoxně bude potřeba omezit nabídku plynu (!).



Shrnuto, podtrženo, aktuální zdražení plynu sice stojí za pozornost, v kontextu vývoje v posledním roce, kdy ceny vzrostly až nad 300 EUR/MWh, však rozhodně není důvod k panice. Podstatný je navíc fakt, že delší forwardové kontrakty zůstávají relativně stabilní – cena plynu ne jeden rok dopředu se už od března drží okolo hranice 50 EUR/MWh. To je rovněž cena, se kterou počítá trh i pro zimu 2023/2024 a tu následnou 2024/2025. Hlavním rizikem zůstává bez větších pochyb počasí. Nad očekávání studená zima by zřejmě znamenala dražší plyn, ale nikoli už scénář, kdy by v Evropě hrozil jeho akutní nedostatek.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna začala nový týden obchodováním v úzkém pásmu 23,70-23,80 EUR/CZK. Jestřábí ECB vstřebala koruna bez větších problémů, přestože agresivnější růst sazeb v eurozóně implikuje utaženější úrokový diferenciál, což snižuje její atraktivitu v očích investorů.

Pozornost korunového trhu míří především ke středečnímu zasedání ČNB, na kterém dle nás bankovní rada ponechá úrokové sazby beze změny na 7,0 %. Vzhledem k aktuálním tržním očekáváním nepředpokládáme, že by měla koruna na toto rozhodnutí zvláště silně reagovat a krátkodobě jsme proto na českou měnu nastavení v zásadě neutrálně. Rizikem pro silnější korunu je pro nás vyostřenější jestřábí komunikace ze strany ČNB.



Eurodolar

Eurodolar byl včera konfrontován pouze se sérií vystoupení centrálních bankéřů z ECB, které vyzněly v souladu s tím, co si trh v podstatě myslí (červencové zvýšení sazeb je jasné, září je otevřené).

Dnešek bude podobný jen v opačném gardu - budou mluvit centrální bankéři z Fedu (Bullard a Williams).



Regionální Forex

Dnes zasedá maďarská centrální banka a měla by podle nás snížit jednu ze svých oficiálních sazeb. Mělo by jít o jednodenní úrokovou sazbu, která by měla poklesnout ze 17 % na 16 %. Forint by měl být s takovým snížením sazeb smířen.