Wall Street setřásá úvodní ztráty, turecké liře nestačí masivní zvýšení sazeb

Hodně pozornosti finančních trhů na sebe stále poutají centrálních banky. Samozřejmě se sleduje druhé vystoupení Jeroma Powella v Kongresu, a to hlavně kdyby náhodou řekl něco navíc (zatím tomu tak není). Jestřábí postoj mezitím podpořil Raphael Bostic, který nečeká snížení sazeb po většinu roku 2024.



Výnosy amerických dluhopisů se dnes posouvají nahoru asi o 5 bps a dolar posiluje k euru na 1,0970, přestože třeba německé výnosy rostou ještě o trochu rychleji. Akciová Wall Street i přes nárůst výnosů rychle smazala úvodní ztráty a Nasdaq už se obchoduje v zeleném. Evropské indexy pouze trochu zmenšily dopolední pokles.

Zajímavé věci se děly také v Británii, kde sazby stouply o 50 bps, když BoE přece jen vybídla k výraznější akci nečekaně vysoká inflace. Další utahování politiky je hlavně kvůli odolnosti inflace v plánu. Libře však akce centrální banky zisky nepřinesla, naopak sledujeme mírný pokles britské měny. Delší výnosy britských dluhopisů míří lehce dolů a naznačují obavy, že politika centrální banky příliš dolehne na ekonomiku.

Západní centrální banky zůstávají nastaveny pevně jestřábím směrem, jak dnes doložila také švýcarská SNB. Nárůst sazeb může být rozložen do delšího období, naděje na brzký obrat politiky se postupně rozplývá a bankéři na tom pracují prakticky každým dalším komentářem. Nejde o nový trend a akciím to dosud moc nevadilo. Do budoucna záleží hlavně na tom, jestli budou investoři nadále věřit, že se růst sazeb nijak negativně nepodepíše na ekonomikách a ziscích firem.

A politika se utahuje nejen v západních vyspělých zemích. Turecká centrální banka dnes masivně zvedla sazby na 15 z předchozích 8,5 procenta. Propadající lira po rázném zásahu volala, jenže trhy od centrální banky čekaly ještě daleko víc: 20 procent. Třeba přitom odhadoval dokonce zvýšení sazeb na 40 pct. Lira krátce po rozhodnutí odolávala, ale později se dostala pod tlak, padá o 3,5 procenta a dál posouvá historicky nejslabší hodnoty.

Také odolnost ropy vzala během dne za své a na cenách už vidíme propad přes 2,7 procenta. Zlato průběžně dál ztrácí. Pro českou korunu je naopak dnešek úspěšný, když se její kurz k euru dostává na 23,67. Konkrétně dnes tu nové zprávy nejsou, domácí měna ale může ještě využívat včerejšího zesílení signálu z ČNB, že úrokové sazby setrvají delší dobu bez poklesu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6669 -0.3063 23.7516 23.6600 CZK/USD 21.5870 -0.0972 21.6210 21.5045 HUF/EUR 369.6344 -0.0760 370.2171 369.0818 PLN/EUR 4.4299 -0.1451 4.4409 4.4200

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8712 -0.2093 7.9064 7.8662 JPY/EUR 156.5060 0.4525 156.5960 155.6368 JPY/USD 142.7810 0.6659 142.8340 141.7020

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8599 -0.0494 0.8632 0.8577 CHF/EUR 0.9826 0.1544 0.9846 0.9791 NOK/EUR 11.6395 -0.7047 11.7185 11.5580 SEK/EUR 11.7233 0.0883 11.7614 11.6906 USD/EUR 1.0962 -0.2103 1.1011 1.0956

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4786 0.4732 1.4810 1.4691 CAD/USD 1.3161 -0.0251 1.3178 1.3139