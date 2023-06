Ústup evropské inflace zabrzdí loňské levné cestování v Německu

Německé zavedení ultralevné veřejné dopravy loni v létě se odrazí v nadcházejících údajích o inflaci, což Evropské centrální bance způsobí bolest hlavy.



Měsíční jízdenka v hodnotě 9 eur byla k dispozici od června do srpna 2022 a poskytovala občanům zatíženým stoupajícími náklady na energie neomezené cestování regionálními vlaky, tramvajemi a autobusy. Jízdenka byla tak populární, že se lets doatala do ceníků dopravců natrvalo – i když s vyšší cenou 49 eur.



Tento rozdíl v nákladech je důležitý. Bloomberg Economics očekává, že zdražení nákladů na dopravu vyžene inflaci k 7 % v tomto měsíci z 6,3 % v květnu. Efekt bude pociťován i za hranicemi Německa, přidá asi 0,2 procentního bodu k růstu cen v eurozóně v červnu a bude vyvíjet tlak na růst inflace až do srpna.

Graf: Letní inflace v Německu zůstane na zvýšené úrovni

Zdroj: Bloomberg Economics

To by mohlo zmařit veškeré naděje na pauzu v historické kampani ECB zaměřené na zvyšování úrokových sazeb, která se podle představitelů banky může realizovat až poté, co bude patrný výrazný ústup v růstu jádrových cen. V Německu se tento milník zdá být poněkud vzdálený.



"Červnové údaje by mohly být vrcholem inflace po zbytek roku," uvedl Martin Ademmer, ekonom v Bloomberg Economics ve Frankfurtu. "Naproti tomu jádrová inflace pravděpodobně dosáhne nových rekordních maxim letos v létě a bude udržovat ECB v nervozitě."



Německý statistický úřad zveřejní svou další zprávu o inflaci 29. června. Údaje o eurozóně budou doručeny tentýž den.

Zdroj: Bloomberg