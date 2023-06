Výhled Fidelity pro Asii: Nadále světlý bod v pochmurné globální ekonomice, oživení je ale pomalejší

Asie je i nadále světlým bodem v pochmurné globální ekonomice. Hospodářské oživení je však pomalejší, než se očekávalo, a tak investování vyžaduje selektivnější přístup.

Ve světové ekonomice, kde je preferovaným scénářem „měkké přistání“, vypadá asijský příběh oživení růstu slibně. Ani stoupající příliv však nezvedne všechny lodě a existují nejméně tři faktory, které by mohly změnit podobu tohoto regionálního oživení: dynamika spotřeby, ochota státu podporovat ekonomiku a oslabující vnější prostředí.

Smíšené čínské makro

Čínská ekonomika se po letech přísných omezení pandemií covidu sbírá, ale oživení je nerovnoměrně rozloženo. V oblasti bydlení se prodeje bytů soustřeďují do nejbohatších měst. Mezi spotřebiteli platí vzorec ve tvaru písmene K, což znamená, že spotřebitelé buď zřejmě rádi utrácí za levné zboží, nebo za luxusní výrobky, ale méně za zboží střední třídy. Průmyslová aktivita je mírnější, než se očekávalo, a nezaměstnanost mladých lidí ve městech je rekordně vysoká - 20 %.

To politikům, kteří od dubnového zasedání politbyra opakují svůj prorůstový postoj, nestačí. Čínská lidová banka nedávno víc prosazovala režim uvolňování a snížila některé referenční sazby úvěrů poté, co největší státní banky snížily sazby vkladů. „Domníváme se, že další uvolňovací opatření budou pravděpodobně následovat, zejména proto, že nízká inflace poskytuje Pekingu určitý manévrovací prostor,“ vysvětluje Victoria Mio, vedoucí oddělení akciového výzkumu, Asie a Tichomoří, Fidelity International.

Další rizika přetrvávají. Slabší vedení provincií, které má problémy se splácením dluhu, může vyžadovat určitou pomoc centrální vlády – i když v této fázi je pravděpodobnější přerozdělování než záchrana a případná pomoc může být poskytnuta nepřímo. Mírně slabší renminbi odráží mírné oživení a nedávné snížení sazeb, ale také podporuje vývozce, kteří mají problémy. „Pozitivní je, že domácnosti nadále zvyšují úspory na téměř rekordních úrovně, což značí opatrnost, ale také odloženou poptávku. Cesta bude hrbolatá, ale očekáváme, že Čína pohodlně dosáhne svého celoročního cíle růstu HDP ve výši 5 %,“ dodává Victoria Mio.

Světlé body odspoda

„Při nedávné cestě našich analytiků do Hefei, rozvíjejícího se města v čínské provincii Anhui, jsme zjistili růst v odvětví polovodičů a elektromobilů, což se opírá o solidní podporu měst. V celé zemi vidíme, že úředníci více podporují soukromé podniky. To nám dává určitou důvěru, pokud na věc koukáme zezdola, přestože trhy počítají s dalším zklamáním,“ říká Victoria Mio.

Čínské akcie jsou levné – obchodují se se zhruba pětinovým diskontem oproti rozvíjejícím se trhům –ačkoli tato cena není ve všech částech trhu bezdůvodná. Paradoxně akcie, které se prodávaly kvůli nedávným obavám z makro situace, se jeví jako jedny z nejslibnějších. Kvalitní růstové společnosti, včetně lídrů ve spotřebitelském sektoru a oblasti internetu, mají dobré předpoklady pro to, aby přečkaly slabší ekonomiku, než jaká se původně očekávala. Jsou také ti, co těží z pokračující konsolidace odvětví.

Vyhlídky v jiných částech Asie

Nejen v Číně se řeší inflace. Nový guvernér japonské centrální banky Kazuo Ueda provádí několikaměsíční zkoumání inflace, které by mohlo oddálit ukončení kontroly výnosové křivky (YCC) ze strany Bank of Japan a nakonec vést ke zrušení více než desetiletého období ultra nízkých sazeb.

Dlouhodobá trajektorie Japonska vypadá slibně z několika hledisek. Růst maloobchodních tržeb a reformy správy a řízení společností ukazují na příležitosti, které by mohly uvolnit hodnotu v akciích, protože tam globální investoři nedostatečně alokují své prostředky. Ukončení deflační situace by vytvořilo prostor pro racionálnější alokaci kapitálu ze strany společností, což by otevřelo prostor pro větší zpětné odkupy a výplatu dividend.

Pokud se zaměříme na jihovýchodní Asii, tento region nadále těží z výhod přenastavení dodavatelského řetězce. Společnosti volí strategii "Čína plus jedna", aby kompenzovaly geopolitická rizika. Indonésie se participuje v globálním dodavatelském řetězci elektromobilů a Malajsie a Vietnam činí totéž v oblasti elektroniky. V širším měřítku budou z opětovného otevření pevninské Číny profitovat Thajsko, Macao, Japonsko a další regionální turistické destinace.

Růst Indie se drží a v prvním čtvrtletí zrychlil, k čemuž přispěl silnější vývoz a vládní výdaje. Vnější poptávka by však mohla oslabit, pokud se světová ekonomika zhorší, zejména pokud se Spojené státy, její největší obchodní partner, dostanou do recese. Pak by se mohl zvýšit tlak na indickou centrální banku, aby změnila směr a snížila sazby.