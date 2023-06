Tentokrát hodně jinak - mzdová spirála nahrazena spirálou ziskovou

Pokud jsou inflační tlaky vysoko, hovoří se často o nebezpečí takzvané mzdové spirály. Nejinak tomu je i v současné době. Ovšem již pár let také vidíme v ekonomice několik výjimečných jevů ve stylu „tentokrát jinak“. A týká se to i této spirály.



I během současné epizody vysoké inflace se často hovoří o možnosti, kdy by se počáteční cenový šok promítl do znatelného růstu mezd Který se obratem projeví v druhé vlně růstu cen, která se obratem projeví v dalším růstu mezd... Americký Fed a další tak při nastavování své politiky berou hodně v úvahu vývoj na trhu práce a vývoj mezd. Což sebou zase nese výtky, že jde o zpožděné indikátory a tudíž je to jako řízení auta na základě pohledu do zpětného zrcátka. Ale to jen tak mimochodem, dnes jde o spirály.



Jak jsem zmínil, i v této oblasti jde dosavadní vývoj cestou „tentokrát jinak“ a to hodně originálním způsobem. Vystihují jej následující dva grafy z dílny BIS. První porovnává typický vývoj mezd kolem inflačního vrcholu, druhý vývoj zisků. A vidíme, že zatímco reálné mzdy znatelně zaostávají za obvyklým vývojem, u zisků platí opak:





Zdroj: BIS, Twitter



Třeba Jeremy Siegel vidí vývoj mezd v USA ne jako roztáčení mzdové spirály, ale jako pouhé dohánění inflace. Výše uvedený první obrázek by takový pohled hodně podporoval. Ovšem i k tomu se dá dodat, že utahování monetární politiky je stále nutné proto, aby se ono dohánění plynule nezměnilo v předhánění. Oba grafy dohromady pak lze vnímat zejména tak, že nyní se nerozjela mzdová spirála, ale spirála zisková.



O ziskové inflační spirále odborné knihy ani experti pokud vím zatím nikdy nehovořili. Konec konců, důvod opět ukazuje druhý graf – obvyklý historický vývoj. Fungovat by přitom mohla tato spirála na stejném principu: Pokud mají firmy dostatečnou vyjednávací sílu, promítají do prodejních cen ceny vstupů více než adekvátně. Jimi podpořená inflace se pak obratem projevuje i na cenách vstupů a spirála se roztáčí.



Bude se zisková spirála roztáčet dál? Minimálně ve Spojených státech se objevují známky toho, že spotřebitel již není ochoten další růst cen, či dokonce už ceny současné, skousnout. Pak by ona zisková spirála narazila na své limity, které bezpochyby pomohla vykolíkovat i monetární politika posledního cca roku (tak, jako je předtím spolu s politikou fiskální posunula hodně nahoru). Mzdy ještě mají z pohledu historického standardu i své výše z doby cca roku před inflačním vrcholem co dohánět.



P.S. Pokud nemá čtenář spirál dost, může ještě pohlédnout na můj včerejší článek o těch, které se týkají globálních (ne)rovnováh.