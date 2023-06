Laffer Tengler Investments: Místo Fedu ChatGPT

Americká centrální banka si někdy protiřečí a kvůli vývoji inflace by si měla dát delší pauzu. Chybu dělá v tom, že při nastavování politiky hledí do zpětného zrcátka, protože sleduje zpožděné ekonomické indikátory včetně vývoje na trhu práce. Pro Yahoo Finance to uvedla Nancy Tengler z Laffer Tengler Investments. K tomu dodala, že v jedné ze svých analýz psala o nahrazení centrální banky technologií ChatGPT a kritizovala fiskální politiku americké vlády.



K současné vysoké inflaci podle investorky přispěla monetární politika, která byla nastavována podle vývoje na trhu práce, nyní Fed dělá stejnou chybu, jen v opačném směru. K inflaci pak nemalou měrou přispěla i vláda svými výdajovými programy nastartovanými v době, kdy bylo zřejmé, že posílí inflaci. Fed by podle investorky měl vysílat více signálů směrem k Washingtonu tak, aby nedocházelo k podobným fiskálním excesům a vláda „na čas ochladila své výdaje“.



Hovor se následně stočil k vývoji na akciovému trhu a současné rally. Ta je některými nazývána „baby bublinou“ a Tangler uvedla, že nyní omezovala své investice na akciovém trhu. Navíc zmínila, že na podzim navyšovala pozice v sektoru zboží dlouhodobé spotřeby. Bylo to podle ní těžké, protože je složité odhadovat, zda již skutečně došlo k obratu v cyklu a na trhu. K tomu nakupovala akcie jako , a , protože ty se podle ní obchodovaly s velmi atraktivními valuacemi.



Nyní investorka pozice na zmíněných titulech omezuje, ale nepřirovnává současnou situaci k technologické bublině. K ní připomněla, že valuace byly tehdy mnohem výše a zisky se přitom pohybovaly na vrcholech. Nyní je podle investorky při nižších valuacích pozitivní strukturální výhled, a to nejen díky umělé inteligenci, ale také kvůli cloudu.



Umělá inteligence výrazně zvedá růstový výhled řady firem včetně Oraclu. Nyní je těžké odhadovat, jak velký vlastně bude trh vytvořený díky této nové technologii a některé společnosti mohou být už nyní předražené. Podle investorky tomu tak může být u akcií společnosti NVIDIA. Nicméně k tomu dodala, že se po řadu let domnívala, že předražený je . A nakonec se ukázal opak. Velmi zajímavá je „kombinace umělé inteligence a cloudu, o které hovoří například Oracle.“



Na otázku týkající se Tesly Tangler uvedla, že před časem byly akcie pod negativním tlakem a přitom k tomu nebyl žádný skutečný důvod. Za něj rozhodně nepovažuje úvahy o tom, jaký budou mít na Teslu dopad aktivity Elona Muska v Twitteru, či jeho politické názory. To jsou podle investory nesmysly, záleží na jiných věcech. Tedy na tom, zda je vedení Tesly vizionářské a dovede vize dovést do praxe. Odpovědi jsou podle ní pozitivní a proto ani moc nehledí na aktuální vývoj doporučení na tuto akcii. Důležité je udělat si svůj vlastní názor.



Zdroj: Yahoo Finance