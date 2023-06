Akcie setřásají dopad vyšších výnosů, Evropa míří vzhůru

Poté co na akcie dolehly zprávy z centrálních bank, následné sázky na agresivnější měnovou politiku a vyšší dluhopisové výnosy, se znovu mezi investory upevňuje optimismus. Evropské akciové indexy stoupají a v některých případech si připisují slušné zisky (např. CAC40 +0,7 pct). Americké futures jsou ráno tradičně opatrné a přidávají jen pár desetin procenta.



Jak to vypadá, akcioví investoři sice v druhé půlce června trochu ztratili na kuráži, ale schopnost hledět na zprávy z té lepší strany jim zůstala. Očekávání výraznějšího růstu úrokových sazeb sice není pro akcie příznivé, ale stojí na předpokladu lepší kondice hlavních ekonomik, což příznivé naopak je. A třeba včerejší pohyby na Wall Street naznačují určitou rotaci a redukci sázek na dosud v čele kráčející technologické firmy, které by měly být na pohyb výnosů obzvlášť citlivé.

Stále ovšem není jisté, do jaké míry stojí za rotací výnosy. Do hry se totiž zapojuje politika, tedy výhled přísnějšího omezení pro vývoz polovodičových technologií do Číny. Nová data by měla lépe prověřit, nakolik investory ekonomika opravdu zajímá. Částečně je to už dnešní téma, důležitější data ale vyjdou až příští týden.

Co se týče dneška, ještě dopoledne dostaneme předběžnou inflaci z eurozóny. Celková by měla klesnout, jádrová ovšem naopak stoupnout, a národní statistiky zatím naznačují, že by se čísla do těsné blízkosti konsensu mohla trefit. Vypadá to tedy, že ECB nedostane důvod ke zmírnění jestřábího postoje. Odpoledne přispěje informacemi o osobních příjmech a výdajích v USA včetně údaje o cenovém deflátoru za květen. Dále je na programu aktivita v průmyslu podle ISM Chicago a spotřebitelská důvěra Michiganské university.

Dluhopisové výnosy rostou po včerejšku i dnes, a to hlavně v zámoří (2Y +6 bps). Eurodolar tak míří dál dolů na 1,0840 a vyvolává tlak i na zlato. Ropě se naopak daří růst. Koruna mírně slábne na 23,74 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7402 0.0759 23.7613 23.6960 CZK/USD 21.8995 0.3437 21.9075 21.8045 HUF/EUR 371.2130 -0.0328 371.8000 370.7372 PLN/EUR 4.4509 0.0935 4.4517 4.4385

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8778 -0.0692 7.8893 7.8614 JPY/EUR 156.8690 -0.2800 157.3460 156.8615 JPY/USD 144.7110 -0.0338 144.9030 144.4350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8593 -0.2785 0.8620 0.8585 CHF/EUR 0.9767 -0.0466 0.9778 0.9763 NOK/EUR 11.6838 -0.4388 11.7442 11.6704 SEK/EUR 11.8163 -0.0550 11.8255 11.7853 USD/EUR 1.0840 -0.2379 1.0875 1.0836

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5103 -0.0604 1.5145 1.5065 CAD/USD 1.3258 0.0407 1.3268 1.3241