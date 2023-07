Siegel: Růstový trend může trvat mnohem déle, rizikem pro akcie je přehnané monetární utahování

Jeremy Siegel z Whartonu hovořil na CNBC o tom, že letos očekával asi 15% posílení trhu, ten ale tohoto cíle dosáhl už nyní. Z ekonomiky přitom přichází překvapivě silná data, která nečekala ani americká centrální banka. Pro technologie je pak podle profesora nyní současná situace výhodná, může jim pomáhat ekonomický růst a proti recesi jsou relativně odolné. K tomu by v jejím případě klesaly sazby, což pomáhá „dlouhodobým aktivům technologických firem“.



Siegel poukázal na mezeru, která se na akciovém trhu vytvořila mezi technologiemi na straně jedné a zbytkem trhu na straně druhé. Rally pak podle něj může trvat „ještě o mnoho déle“ a „stále je tu momentum“. Existuje podle profesora nějaký sektor, u kterého by se dalo očekávat, že se výrazně dotáhne na technologie?



Siegel na otázku odpověděl s tím, že on již nějaký čas varuje před přílišným utažením monetární politiky. V poslední době přitom podle něj data týkající se inflace podstřelují očekávání. Navzdory tomu se ale rétorika centrální banky posouvá směrem k jestřábům. Fed tak vysílá signály, že ekonomika nesmí růst, s čímž ale profesor nesouhlasí. „Chceme růst, neinflační růst.“



Následující graf ukazuje vývoj inflace ve Spojených státech, rozděluje ji na hlavní složky. Inflační tlaky již několik měsíců snižuje energetika, opak stále platí zejména o zmíněných službách:

Zdroj: Twitter

Uvedeným popisem ekonomické situace se pak profesor dostal ke svému odhadu vývoje na akciovém trhu ve druhé polovině roku. Ta totiž může být rizikovější než polovina první.K tomu ale Siegel dodal, že „trendy mohou trvat dlouho“ a on v tuto chvíle nepředpokládá, že ten současnýse v dohledné době zlomí. S tím, že rizikem je tu popsané přehnané utažení monetární politiky.



O tom, že Fed může chybou ve své politice poslat ekonomiku do recese, hovořil na CNBC i

Mohamed El-Erian. Podle něj se Fed může snažit o nekompromisní dosažení cíle 2% inflace. Nicméně to by pak znamenalo další růst sazeb a velký tlak zejména v oblasti výroby zboží. Pokud by se podle tohoto ekonoma Fed smířil se stabilní inflací ve výši 3 – 4 %, mohlo by americké hospodářství výrazně růst.



Zdroj: CNBC