WSJ: Spojené státy chtějí omezit přístup Číny ke cloudovým službám

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se chystá omezit přístup čínských společností k americkým cloudovým službám. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom dnes informoval americký deník The Wall Street Journal (WSJ). Agentura Reuters v souvislosti se soupeřením Pekingu a Washingtonu v oblasti technologií připomíná oznámení Číny z počátku týdne ohledně omezení vývozu některých kovů široce používaných v polovodičovém průmyslu.



Bude-li opatření americké vlády přijato, firmy jako Amazon či Microsoft budou patrně nuceny žádat vládu o povolení poskytovat čínským zákazníkům cloudové služby využívající pokročilé čipy pro umělou inteligenci, napsal WSJ.



Očekává se, že americké ministerstvo obchodu zavede toto omezení v nadcházejících týdnech. Spojené státy by tak rozšířily svou politiku kontroly vývozu polovodičů, kterou představily v říjnu. Ministerstvo obchodu, Microsoft a Amazon na žádost o komentář zatím nereagovaly.



Čína v pondělí uvedla, že bude kontrolovat vývoz některých kovů široce používaných v polovodičovém průmyslu. Je to zatím poslední reakce Pekingu v eskalujícím sporu s USA o přístup k nejpokročilejším mikročipům.



Peking toto poslední opatření odůvodňuje národní bezpečností. Vývozci budou muset napříště požádat o povolení k exportu některých výrobků z gallia a germania. Čína podle průmyslové organizace Critical Raw Materials Alliance zastupuje ve světové produkci germania 60 procent a v případě gallia 80 procent.



Germanium má několik použití, například ve fotovoltaice a v optických vláknech. Solární panely obsahující germanium mají využití ve vesmíru. Gallium se používá k produkci arsenidu gallitého, který slouží při výrobě radiofrekvenčních čipů pro mobilní telefony a satelitní komunikaci. Tato sloučenina je také klíčovým materiálem v polovodičích.



Dopad omezení bude podle některých analytiků omezený, protože existují jiné zdroje těchto kovů a lze použít náhradní materiály. "Je to spíše varovná než smrtelná rána," uvedla analytická společnost Eurasia Group. Svaz německého průmyslu (BDI) konstatoval, že čínská omezení posilují argument pro větší surovinovou nezávislost.