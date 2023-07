Majitel Unipetrolu kupuje rakouskou síť čerpacích stanic Doppler

Největší polská rafinerská společnost , která je majitelem českého Unipetrolu, koupila rakouský podnik Doppler Energie, čímž rozšířila své maloobchodní aktivity na sedmý evropský trh. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Cenu transakce společnost nezveřejnila. Doppler provozuje třetí největší síť čerpacích stanic v Rakousku. Akvizice podléhá schválení regulačních orgánů a má být dokončena v letech 2023 až 2024.



"Dnes jsme podepsali dohodu o převzetí 266 čerpacích stanic v Rakousku pod značkou Turmöl, která je třetí největší maloobchodní značkou na tomto trhu," uvedl generální ředitel společnosti Daniel Obajtek.



Díky dohodě získá deset procent rakouského maloobchodního trhu a 14procentní podíl na velkoobchodním trhu. Obajtek očekává, že Evropská komise (EK) dohodu schválí během několika týdnů. Síť čerpacích stanic Doppleru má podle něj podobnou ziskovost jako stanice, které loni koupil od maďarské společnosti MOL.



Cílem PNK Orlen je mít do konce desetiletí celkem 3500 čerpacích stanic. Firma v tiskové zprávě uvádí, že po akvizici Doppleru má v sedmi zemích přes 3400 čerpacích stanic. Skupina chce zvýšit zisky ze zahraničních maloobchodních operací.



PKN Orlen, nad nímž má kontrolu stát, loni převzal plynárenskou společnost PGNiG a ropnou společnost Lotos. Fúze byly součástí širšího plánu polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) zvýšit kontrolu nad ekonomikou a vytvořit takzvané národní šampiony, kteří by dokázali soupeřit s globálními hráči. V tomto desetiletí hodlá podnik investovat 320 miliard zlotých (1,7 bilionu Kč).



Firma s ohledem na dvě naposledy jmenované akvizice zdvojnásobila v dnešní tiskové zprávě výhled zisků, které jí plynou ze synergií. Ty podle ní do roku 2032 přesáhnou 20 miliard zlotých.



PKN Orlen provozuje rafinerie v Polsku, Litvě a České republice. Součástí skupiny je společnost Orlen Unipetrol, která je největší petrochemickou firmou v Česku. Orlen Unipetrol se zaměřuje na zpracování ropy a také na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Jeho součástí je síť čerpacích stanic Orlen Benzina.