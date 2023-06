Víkendář: Ropná centrální banka a další výhled na této komoditě

Saúdská Arábie se nyní považuje za jakousi centrální banku ropného trhu. Proto se rozhodla, že sníží těžbu. Chce totiž stabilizovat ceny ropy za každou cenu. A toto snížení by mnělo představovat most do druhé poloviny roku, ve které se očekává utažení podmínek na trzích s ropou. Pro Bloomberg to uvedl Daniel Yergin z S&P Global.



Podle experta se podle očekávání nevyvíjí poptávková strana trhu. Je to dáno zklamáním ze síly ekonomického oživení v Číně, nejistota panuje ohledně amerického hospodářství a za očekáváním se nachází i to evropské. To vytváří poptávkový tlak na další pokles cen ropy. Na to chce reagovat Saúdská Arábie zmíněným snížením produkce tak, aby tomuto poklesu zabránila.



Na Bloombergu k tomu dodali, že „evidentním slonem v místnosti“ je Rusko, které zřejmě nesnižuje produkci tak, jak se očekávalo a není jisté, jak moc jeho ropy proudí do jiných zemí. Yergin s tím souhlasí, podle něj Rusko nyní jedná tak, jak vyhovuje jemu a to znamená maximalizaci těžby a financování jeho válečných aktivit. K tomu expert připomněl, že před dvěma lety kupovala nejvíce ruské ropy Evropa, nyní „to není téměř nic“. Nejvíce ropy z této země v tuto chvíli odebírá Čína.



O spolupráci Ruska se zeměmi OPEC se hovoří jako o „OPEC plus“. Na Bloombergu se tázali, jaká je nyní vlastně povaha této spolupráce a Yergin odpověděl, že Rusko i Saúdská Arábie mají zájem na jejím zachování. V tuto chvíli jsou ale priority Ruska „někde jinde“. Ohlášení o snížení produkce ze strany druhé země je pak podle experta sice silným signálem, ale dojít by k němu mělo až příští měsíc a trhy s ropou sice po jeho zveřejnění krátce posílily, ale pak ceny opět korigovala.



Následující graf ukazuje vývoj cen ropy od září minulého roku, vyznačeny jsou časové body, kdy OPEC ohlásil snížení produkce. V předchozích dvou případech ropa na čas vystoupala nahoru, ale poté její cena klesla pod úrovně před ohlášením:





V USA je podle experta navzdory volání po výrazném navýšení domácí těžby stále znát nejistota u těžby z břidlic. Firmy v tomto odvětví se namísto vyšších investic zaměřují stále zejména na vracení peněz akcionářům. Je to „nový společenský kontrakt“, který pomyslně uzavřely se svými investory a který jim umožňuje existenci na kapitálových trzích.



Na závěr expert uvedl, že Saúdská Arábie potřebuje financovat transformaci své ekonomiky a její pohled na vývoj na ropném trhu je „střednědobý“. Jinak řečeno, nejde jí jen o krátkodobé výkyvy a maximalizaci krátkodobých příjmů. A celkově „nechce nechat cenu klesnout pod 80 dolarů za barel“.