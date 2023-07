Bloomberg: Málo známá ruská firma se stala největším obchodníkem s pšenicí

Společnost, která vznikla po invazi Ruska na Ukrajinu, se za jeden rok stala největším obchodníkem s ruskou pšenicí. V právě skončené sezoně 2022/2023 firma Grain Gates LLC vyvezla 7,22 milionu tun. Těsně tak předstihla firmu TD Rif, která byla největším vývozcem od sezony 2014/2015. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na údaje analytické společnosti ProZerno.



Grain Gates má napojení na firmu Demetra, která byla loňskou sezonu druhým největším ruským vývozcem pšenice a za kterou stojí státní banka VTB. Vede ji bývalý šéf obchodního oddělení společnosti Demetra Ilja Aliev. Podle databáze Spark-Interfax byla zaregistrována v červnu 2022.



Demetra a VTB se snaží od nové obchodní společnosti distancovat a tvrdí, že s ní nemají finanční ani akcionářský vztah. Na VTB se vztahují západní sankce. Samotný ruský zemědělský sektor sankcím přímo nepodléhá, i když zpočátku se kvůli sankcím potýkal s problémy s financováním a přepravou.



Rusko bude již druhou sezonu po sobě největším světovým vývozcem pšenice. Jeho rekordní úroda a vývoz pomohly snížit ceny obilí poté, co invaze narušila jeho přepravu a způsobila prudký růst cen potravin. Zatímco Ukrajina má kvůli invazi stále problémy s dodávkami svého obilí, Kreml se snaží posílit svoji kontrolu nad ruskými trhy s obilím poté, co koncem minulého měsíce zemi opustily obchodní společnosti Cargill, Viterra a Louis Dreyfus.