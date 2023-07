Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla víc, než se čekalo

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v červenci znovu snížila a klesla víc, než se čekalo. Je nejníže od evropské energetické krize loni v listopadu. Ve své zprávě to uvedla výzkumná společnost Sentix. V zemích platících eurem se potýkají s trvající recesí a podle Sentixu nejsou náznaky, že by se situace měla zlepšit.



Index důvěry investorů v ekonomiku eurozóny se v červenci snížil na minus 22,5 bodu z červnových minus 17 bodů. Pokles tak vykázal již třetí měsíc za sebou. Propad byl navíc výraznější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters červencovou hodnotu indexu odhadovali v průměru na minus 18 bodů.



"Z hlediska výhledových očekávání také nelze hlásit nic pozitivního,“ řekl generální ředitel Sentixu Manfred Hübner. Odpovídající index v červenci klesl o 6,2 bodu na minus 24,5, což je také nejnižší hodnota od listopadu 2022.



"Otázkou je, odkud by mohlo přijít zlepšení,“ uvedl Hübner. Dotazovaní investoři očekávají, že centrální banky budou dále prosazovat restriktivní měnovou politiku. Hübner zdůraznil, že "dramaticky špatné" hodnoty vykazuje Německo, které je největší ekonomikou eurozóny. Jeho index klesl o 7,3 bodu na minus 28,4, když podobně velký propad vykázalo hodnocení současné situace i očekávání.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých firem. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním prvním čtvrtletí snížil o 0,3 procenta po poklesu o 0,5 procenta v předchozích třech měsících. Německá ekonomika se tak dostala do recese, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.