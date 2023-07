Rusko konečně splní závazky vůči OPEC, načasování mu vyšlo skvěle

Rusko konečně omezuje vývoz ropy, daří se mu to v nejvýhodnějším možném okamžiku. Moskva se zavázala, že příští měsíc omezí dodávky na světové trhy o 500 000 barelů denně. Je to ukázka jednoty s dalším lídrem OPEC+ Saúdskou Arábií, ale také pokus odpovědět na měsíce trvající otázky, zda Rusko mohlo skutečně snížit produkci ropy – jak bylo oznámeno v únoru – a současně zvýšit vývoz suroviny.

Srpen je pro Moskvu ideální příležitostí, jak tato důležitá gesta učinit s minimálními náklady. Společnosti mohou přesměrovat ropu z vývozních terminálů do domácích rafinerií, které budou díky konci jarní údržby a období štědrých státních dotací pracovat na vyšší výkon.

Rusko by tak mělo být schopno dosáhnout svého cíle snížit exportní objemy, aniž by potřebovalo další produkční škrty. "Ve snaze posílit své vazby se Saúdskou Arábií je Rusko připraveno splnit svůj závazek snížit export," řekl Viktor Katona, hlavní analytik ropy ve společnosti Kpler Ltd., která se zabývá průzkumem trhu. "Snížení exportu o 500 000 barelů denně bude plně absorbován domácím rafinérským segmentem."

Graf: Řízení toků ropy - Rusko může žonglovat mezi posíláním ropy do zahraničí a jejím zpracováním doma

Zdroj: Bloomberg

Ruští představitelé opakovaně ujišťovali, že snížení produkce o 500 000 barelů denně v zemi bylo zavedeno v březnu. Ale neexistují žádné oficialní údaje, které by to podpořily - čísla byla klasifikována v dubnu - a sledování tankerů ukazuje, že vývoz od tohoto měsíce rostl do poloviny května.

To se dělo právě v době, kdy Saudská Arábie prováděla další dobrovolné produkční škrty, díky čemu někteří analytici došli k závěru, že Saúdové nesli většinu brěmene vyrovnávání globálního trhu s ropou. Zatímco Rijád nikdy veřejně nezpochybnil pravdivost tvrzení Moskvy o vývozu, naléhal na větší transparentnost.

Saúdský ministr energetiky princ Abdulaziz bin Salman minulý týden ve Vídni řekl, že oznámení Ruska ohledně srpnových toků ropy bylo "smysluplnější", protože se týkaly vývozu.

Graf: Námořní surová ropa - Ruská přeprava námořní ropy

Zdroj: Bloomberg

Námořní dodávky ruské ropy začínají vykazovat známky poklesu. Vývoz ze západních přístavů země za čtyři týdny do 9. července poprvé výrazně klesl pod průměrnou únorovou úroveň poté, co objem v následujících měsících vzrostl, vyplývá z údajů o sledování plavidel monitorovaných agenturou Bloomberg.

Rystad Energy očekává, že denní námořní dodávky ropy v Rusku příští měsíc klesnou na 3,1 až 3,2 milionu barelů, ve srovnání s asi 3,7 miliony barelů v dubnu a květnu. Méně ropy bude nakládáno na tankery pro export kvůli "sezónnímu nárůstu využití rafinérií" v zemi, myslí si analytik ropného trhu Viktor Kurilov.

V přípravě na srpen se ruské rafinérie již pustily do zpracovávání ropy v rychlejším tempu. Od začátku července domácí tempo zpracování ropy dosáhlo 12týdenního maxima, vyplývá z výpočtů Bloombergu. Tyto rafinerie dostávají státní dotace na prodej části svého benzínu a nafty doma, které v průměru činily 1miliard dolarů měsíčně v první polovině roku.

Graf: Srážení surové ropy - Ruské rafinerie zvyšují rychlost zpracování, protože údržba skončila

Zdroj: Bloomberg

Když vicepremiér Alexander Novak oznámil snížení exportu o 500 000 barelů denně, neudal základní hodnotu, od které se snížení bude odvíjet. To ztěžuje odhad, kolik ropy bude země v srpnu skutečně přepravovat do zámoří a výsledný dopad na ceny.



"Jde o to, kolik ruských barelů bude odstraněno," řekl Giovanni Staunovo, analytik společnosti Group AG. "Pokud základní hodnota je květnový vývoz, dopad bude pravděpodobně mírný", protože dodávky v tomto měsíci byly vysoké, řekl. Pokud Rusko vykompenzuje snížení vývozu ropy nárůstem dodávek rafinovaných paliv z domácích rafinerií, efekt by mohl být ještě mírnější, řekl.



Ropa vzrostla poté, co Moskva a Rijád oznámily srpnové škrty. Cena ruské ropy Ural dosáhla 60 dolarů za barel ve středu, čímž prolomila cenový strop stanovený skupinou G7. Cena ropy Brent poprvé překročila 80 dolarů za barel od května, ale mezinárodní benchmark je oproti začátku roku stále níže.

Graf: Zaostávání - Omezení ruské těžby ropy nedosahuje slíbeného cíle

Zdroj: Bloomberg

Okno příležitosti pro Rusko snížit vývoz ropy, a přesto udržet těžbu z velké části nedotčenou, je krátké. Ministerstvo financí podle listu Kommersant plánuje snížit štědré dotace na pohonné hmoty o polovinu a udržet je omezeny až do roku 2026.



Tato změna sníží poptávku domácích rafinerií po ropě, protože budou jen stěží schopna zvýšit domácí ceny benzínu nebo nafty, aby kompenzovaly ztracen ou státní podporu, řekl Michail Turukalov, nezávislý americký analytik ropných produktů. V důsledku toho budou mít ruské společnosti větší zájem o prodej na mezinárodních trzích, za předpokladu, že vláda nezavede vývozní kvóty, řekl.



Ruské rafinerie budou také v polovině září na vrcholu své podzimní udržovací sezóny, řekl Turukalov. Denní zpracování ropy v zemi může klesnout na 4,76 až 5,1 milionu barelů oproti 5,35 milionů na 5,57 milionu v srpnu, odhadli na základě předběžných plánů údržby zařízení. Tyto faktory by podle Kplera způsobily, že by pro Rusko bylo bolestivější prodloužit své vývozní škrty po srpnu. Omezení zahraničních dodávek v září "by vyžadovalo další snížení produkce," řekl Kurilov z Rystadu. "Jak jsme viděli, že Rusko to nemůže udělat rychle."

Zdroj: Bloomberg