Atraktivita Číny pro vědce a odborníky může upadat

Čínská ekonomika nenaplňuje očekávání ze začátku roku a příčinou je do značné míry chování domácností. Z dlouhodobějšího pohledu tu pak je tématem nezaměstnanost mladých lidí, stárnutí populace a vztahy s USA. Pro Bloomberg to uvedla ředitelka investiční společnosti RockCreek Afsaneh Beschloss (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části mimo jiné jmenovala jedno velké pozitivum čínského hospodářství.



Podle investorky se čínská vláda stále snaží mohutně investovat do „zelené ekonomiky“. Země je tak mimo jiné největším dodavatelem solárních systémů na světě a „stává se největším výrobcem elektromobilů“. Na Bloombergu v této souvislosti zmínili dřívější rostoucí atraktivitu Číny pro vědce a odborníky včetně těch z USA. Beschloss k tomu řekla, že nyní je v USA asi 300 tisíc studentů z Číny. Je přitom otázka, kolik z nich se bude vracet do Číny a kolik bude nakonec žít a pracovat jinde.



Investorka v této souvislosti zmínila umělou inteligenci, která je zajímavá pro řadu studentů a vědců. V Číně přitom v této oblasti došlo k posunu směrem k větší vládní kontrole. Pokud tedy nějaký vědec bude v Číně chtít pracovat v oblasti umělé inteligence ve státem vlastněné kontrolované firmě či instituci, prostor má. Něco jiného je ale práce v soukromém sektoru včetně fondů rizikového kapitálu, které se na tyto technologie zaměřují. I spolupráce mezi fondy americkými a čínskými výrazně zeslábla, přestože „úplně nezmizela“. Investorka se tedy domnívá, že popsané změny „rozhodně ovlivní přesun mozků do Číny“.



Současná čínská vláda a prezident „vytvořili velkou nejistotu, kterou bude těžké eliminovat.“ Týká se to i domácí populace i investorů v Číně i v zahraničí. Prezident se totiž chová autokraticky, dělá razantní rozhodnutí, která úplně mění situaci, tudíž zvyšuje zmíněnou nejistotu. Asii jako celek ale vidí investorka stále slibně, její firma investuje v zemích jako Jižní Korea či Tchaj-wan. Jeho atraktivita pramení z výroby čipů. Částečně se sice přesouvá do USA, ale Tchaj-wan je stále schopen nabízet ty nejvhodnější čipy pro umělou inteligenci.



Růst Indie by měl být zajímavý kvůli její velikosti a populaci. Jde také „o stále relativně demokratickou zemi“. Zajímavé by mohly být její služby i výrobní sektor. „Bude superzajímavé ji v následujících letech sledovat,“ uzavřela investorka.



Zdroj: Bloomberg