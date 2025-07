Míra nezaměstnanosti v EU zůstala v květnu na 5,9 procenta

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v květnu podle sezonně přepočtených údajů činila 5,9 procenta. Zůstala tak na stejné hodnotě jako v dubnu. Ve srovnání s loňským květnem se snížila o 0,1 procentního bodu. Uvedl to ve své dnešní zprávě evropský statistický úřad Eurostat. Nejnižší byla nezaměstnanost na Maltě a v Česku. Eurostat používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR.



V samotné eurozóně se míra nezaměstnanosti zvýšila na 6,3 procenta z dubnových 6,2 procenta. Loni v květnu nezaměstnanost v zemích platících eurem činila 6,4 procenta.



Nejnižší míru nezaměstnanosti měla Malta, a to 2,7 procenta. V Česku činila 2,8 procenta. V obou zemích se proti předchozímu měsíci nezaměstnanost mírně zvýšila o 0,1 procentního bodu. Nejvyšší byla nezaměstnanost ve Španělsku, kde dosáhla 10,8 procenta. Ve Finsku činila devět procent.



Eurostat odhaduje, že v květnu bylo v EU bez práce 13,052 milionu osob, z toho 10,830 milionu v eurozóně. Ve srovnání s dubnem se počet nezaměstnaných v EU zvýšil o 48.000 a v eurozóně o 54.000. Meziročně pak počet nezaměstnaných v EU klesl o 23.000 a eurozóně o 168.000.



Mezi mladými se míra nezaměstnanosti v EU i eurozóně zvýšila o 0,1 procentního bodu, z toho v EU na 14,8 procenta a v eurozóně na 14,6 procenta. Za mladé Eurostat považuje lidi mladší 25 let.



Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.



V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v květnu klesla na 4,2 procenta z dubnových 4,3 procenta, dosáhla tak nejnižší letošní hodnoty. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.