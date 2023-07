Bloomberg: Casino se chystá na zahraničního majitele, Křetínský získává podporu akcionářů

Český investor Daniel Křetínský je připraven převzít kontrolu nad společnostá Casino Guichard Perrachon SA poté, co získal podporu klíčových věřitelů pro vylepšenou nabídku na injekci 1,2 miliardy EUR (1,4 miliardy USD) do zadluženého francouzského obchodu s potravinami, což by vydláždilo cestu pro zahraniční záchranu.



Nabídka od konkurenčí skupiny vedené francouzským telekomunikačním miliardářem Xavierem Nielem byla stažena ze soutěže společnost Casino, která vlastní řetězce Monoprix a Franprix. Nejnovější vývoj znamená, že jeden z nejznámějších francouzských maloobchodníků se pravděpodobně dostane pod kontrolu zahraničního kupce. Země již dříve proti takovým obchodům protestovala, stejně jako když se kanadská společnost Alimentation Couche-Tard Inc., pokusila před více než dvěma lety koupit rivala kasina SA.



Křetínského nabídka s sebou nese některé klíčové rozdíly, které ji mohou učinit stravitelnější pro úřady v Paříži. Nabídka českého investora zaštiťuje lokální partner v podobě Marca Ladreit de Lacharriera a Křetínský, samozvaný frankofil, již drží podíly v řadě francouzských aktiv, včetně vydavatelské firmy Editis, deníku Le Monde a maloobchodního řetězce Fnac Darty.



Obchody patřící firmě Casino v centru Paříže a na Azurovém pobřeží jsou považovány za cenná aktiva navzdory širsím problémům, které byly částečně způsobeny nedostatečným výkonem hypermarketů v odlehlých lokalitách. Celkově se podíl obchodníka na domácím trhu snížil na přibližně 6 procent z více než 8% v roce 2018, vyplývá z údajů výzkumné firmy Kantar.



Ministr financí Bruno Le Maire minulý týden řekl, že obě nabídky na rekapitalizaci firmy Casino jsou solidní a nenína státu, aby se vměšoval do obchodních záležitostí. Vyslal tak signál, že pro nefrancouzského investora by neměl být problém stát se největším akcionářem skupiny. Vzhledem k tomu, že Casino potřebuje záchranu, je zde také menší prostor pro vládu, aby vznesla námitky, jako to udělala z důvodu národního zájmu v případě řetězce , který je v lepším finančním stavu.



Nejnovější nabídka zahrnuje menší podíl vlastního kapitálu ve srovnání s dříve navrhovanou částkou 1,35 miliardy eur a menší konverzi zajištěného dluhu na vlastní kapitál, a to 1,35 miliardy eur oproti 1,5 miliardy eur. Změna znamená lepší podmínky konverze pro zajištěné věřitele než v předchozí nabídce.

Kromě společnosti Attestor nyní podporují nabídku Křetínského držitelé dluhů Davidson Kempner Capital Management, Farallon Capital Management, Monarch Alternative Capital a Sculptor Capital Management, informovaly dříve Bloomberg News.



Restrukturalizace dluhu téměř vymaže hodnotu akcií společnosti, řeklo , a předseda představenstva a generální ředitel Jean-Charles Naouri ztratí kontrolu nad podnikem. Obchodování s akciemi Casino bylo v pondělí pozastaveno.



Ačkoli nejnovější vývoj objasňuje pravděpodobné budoucí vlastnictví kasina, stále je třeba pracovat na restrukturalizaci dluhu obchodníka. Společnost pracuje na postupu známém jako dohodovací řízení, které je třeba dokončit. Poté může být zahájen samostatný proces nazvaný safeguard a různé skupiny dotčených zúčastněných stran mohou hlasovat o dohodě. Dokonce i zrychlená verze procesu může trvat až tři měsíce, s potenciálním prodloužením o jeden měsíc v případě potřeby. Očekává se, že tento postup bude zahájen v září.

Zdroj: Bloomberg