Le Monde: Řetězec Lidl projevil zájem o koupi 600 prodejen Casino a Monoprix

Obchodní řetězec Lidl údajně projevil zájem o koupi asi 600 prodejen potravin a Monoprix ve Francii. Návrh poslal britské investiční společnosti Attestor, která spolu s českým miliardářem Danielem Křetínským usiluje o ovládnutí zadluženého francouzského maloobchodního řetězce . S odkazem na interní dokumenty o tom informoval deník Le Monde. Investor Attestor odmítl, že by probíhala jednání, dodává Le Monde.



Křetínský a jeho společník Marc Ladreit de Lacharriere nabídli, že firmě zajistí čerstvý kapitál v objemu 1,2 miliardy eur (28,5 miliardy Kč). O jejich návrhu v pondělí jednala správní rada, schválila formální zahájení rozhovorů a situací v podniku se zabývala i komise francouzského ministerstva financí. má zhruba 200.000 zaměstnanců, z toho asi čtvrtinu ve Francii, kde je šestým největším řetězcem supermarketů.



Deník Le Monde připomíná příslib investorů udržet firmu ve Francii, čemuž by převzetí německým Lidlem odporovalo, i zapojení investora Attestor na poslední chvíli. Britská firma původně podporovala Křetínského konkurenty v boji o převzetí Casina, nakonec se ale přiklonila ke Křetínskému, což z něj v důsledku učinilo jediného zájemce.



Generální ředitel Lidlu Kenneth McGrath v dopise zaslaném společníkovi ve firmě Attestor Davidu Alhadeffovi, který má na starosti projekt , sestavil seznam téměř 600 obchodů, o něž by měl zájem. Na seznamu je zhruba 300 poboček a podobný počet obchodů Monoprix po celé Francii. Podle internetových stránek Casina firma ve Francii vlastní 315 prodejen Monoprix a 429 supermarketů . Lidl by tedy rád koupil prakticky celé portfolio, píše Le Monde.



Zdroje blízké fondu Attestor potvrdily, že taková nabídka přišla, ale upřesnily, že o ní nejednají.



V rámci Lidlu se podle deníku Le Monde záměru přezdívá "Projekt Voltaire". Řetězec, který má podporu investiční banky , Francii považuje za jeden z klíčových trhů, dodává Le Monde.