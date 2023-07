Čínské akcie výrazně vzrostly po slibu Peking připravit opatření na podporu slabé ekonomiky

Čínské akcie v úterý vzrostly, když se Peking zavázal urychlit opatření na posílení čínské ekonomiky. Hongkongský index Hang Seng vzrostl v úterý o více než 4 %, čínský technologicky náročný ChiNext o 2,1 % a Shanghai Composite Index vzrostl o více než 2 %. Čínští developeři Country Garden a Longfor vzrostly o 18 % a 26 %. Sunac vzrostl o 17 %, China Vanke o 8 % a China Overseas Land and Investment vzrostly o 12 %.



O den dříve se čínské akcie nemovitostí propadly kvůli obnoveným obavám z dluhu. Čínská vláda v srpnu 2020 zakročila proti zadlužení sektoru nemovitostí. Oživení akcií přichází poté, co se nejvyšší čínští lídři v pondělí zavázali, že zvýší politickou podporu s cílem zvýšit domácí spotřebu, protože oživení po Covidu bylo pomalejší, než se očekávalo.



Podle oficiálních údajů se hrubý domácí produkt Číny ve druhém čtvrtletí zvýšil o 6,3 % oproti předchozímu roku, což je horší výsledek, než ekonomové předpovídali (7,3 %). To byl 0,8% růst oproti prvnímu čtvrtletí a byl pomalejší než 2,2% mezičtvrtletní tempo zaznamenané v období leden až březen.



Nejvyšší čínští představitelé se v pondělí sešli na očekávané schůzce politbyra a naznačili kroky k „úpravě a optimalizaci“ politiky v období, které vedení nazvalo „trýznivým“ hospodářským oživením.



Státní tisková agentura Xinhua citovala 24členné politbyro, které prohlásilo, že „ekonomika čelí novým potížím a výzvám“. Je to hlavně kvůli slabé domácí poptávce, provozním výzvám pro společnosti a také „chmurnému a složitému vnějšímu prostředí,“ uvedl. „Schůzka zdůraznila, že je nutné aktivně rozšiřovat domácí poptávku, plně hrát základní roli spotřeby při řízení ekonomického růstu, rozšiřovat spotřebu zvýšením příjmů obyvatel,“ uvedl Sin-chua. „Je nutné zvýšit spotřebu automobilů, elektronických výrobků a bytového zařízení a podporovat spotřebu služeb, jako je sport, volný čas a kulturní turistika,“ uvádí zpráva.



"Toto je opětovné potvrzení, že [čínští] tvůrci politik vyslyšeli obavy trhu ohledně větší podpory potřebné pro domácí ekonomiku," řekl Xiaolin Chen, šéf mezinárodní společnosti KraneShares. „Chtějí dosáhnout cíle 5 % HDP pro letošní rok. Prvním úkolem, který musí udělat, je vytvořit pracovní místa pro pracovní sílu v Číně,“ řekl Chen. „Určitě vidím v prohlášení uvolněný povzbudivý výraz, který odstranil mnoho obav lidí, kteří se silně zaměřují na trh s nemovitostmi, zaměstnanost, soukromé investice a tak dále. Jazyk je zatím povzbudivý.“



Zdroj: CNBC