Sonders: Není čas na menší kvalitu a rizikovější aktiva

Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab se domnívá, že řada ukazatelů tržního sentimentu může nyní ukazovat na velký optimismus, a tudíž budit obavy. Ona sama ale z rozhovorů s klienty její společnosti přílišné nadšení necítí, což může být dáno tím, že jde spíše o dlouhodobější retailové investory či správce aktiv.



Strategička odpovídala na dotaz týkající se relativní atraktivity akcií a dluhopisů v době, kdy se výnosy desetiletých vládních obligací pohybují na historicky vysokých hodnotách. Odpověděla, že podle ní není dobré unáhleně skákat z jedné skupiny aktiv do druhé, „investování je o disciplíně“ a o dlouhodobějším přístupu.



Sonders v uvedené souvislosti připomněla, že na počátku letošního roku se hovořilo o tom, že strategie 60/40 „je mrtvá“. Důvodem byly špatné výkony akcií i dluhopisů v roce 2022, které vedly k názoru, že portfolia složená ze 60 % z akcií a ze 40 % z dluhopisů již nedávají smysl. Diverzifikace mezi akciemi a dluhopisy ale „obecně řečeno dává smysl vždy“.



Na CNBC poukázali na to, že nyní si opět vedou dobře některá rizikovější a „méně kvalitní aktiva a akcie“. Dává ale takový vývoj smysl? Strategička se domnívá, že v této části ekonomického cyklu ne. Není podle ní čas „vzdávat se kvality“, ten přichází v době, kdy je na dohled prudké zlepšení ekonomického vývoje, které mimo jiné zlepšuje ziskovost a finanční sílu firemního sektoru. Taková ale dnes situace není a „je třeba dál se orientovat směrem na kvalitu“.



Jak vidí expertka pravděpodobnost hladkého přistání? Sonders se domnívá, že v americké ekonomice se již nějaký čas přelévá recese z jedné části ekonomiky do druhé. Momentálně je slabý výrobní sektor. Rozdílný vývoj je znát i na jednotlivých částech realitního trhu, pokud jej bereme jako celek, recese je zde „pravděpodobně u konce“. Celkově pak podle strategičky nelze hovořit o tom, že vše v americké ekonomice „přistane hladce“.



Sonders na závěr rozhovoru zopakovala, že nyní je stále doba na kvalitní aktiva a akcie, a to napříč sektory. Naopak není doba na sázky na jednotlivé sektory. Rozhodující je síla rozvah, pozitivní revize očekávaných zisků, schopnost udržet marže a podobně. Jinak řečeno, Sonders nedoporučuje rotaci mezi sektory tak, jak by k ní vybízely třeba úvahy o tom, jak se bude dál vyvíjet ekonomický cyklus.



Zdroj: CNBC