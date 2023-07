UBS zaplatí pokutu 388 mil. USD kvůli pochybení Credit Suisse v kauze Archegos

Švýcarská banka zaplatí 388 milionů dolarů (8,4 miliardy Kč) regulačním orgánům v Británii a USA kvůli selhání Credit Suisse v kauze Archegos Capital. S odvoláním na dnešní oznámení banky o tom informovala agentura Reuters. Jedná se podle ní o první z několika možných vyrovnání. minulý měsíc dokončila převzetí konkurenční Credit Suisse, která byla zapletena do řady právních sporů. Archegos byl americký hedgeový fond, do něhož banka rizikově investovala.



Credit Suisse se v březnu dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem .



Podle dohody má zaplatit americké centrální bance (Fed) 268,5 milionu dolarů a britskému regulačnímu úřadu PRA 87 milionů liber (2,4 miliardy Kč). Švýcarský regulátor FINMA nemá pravomoc pokutovat finanční instituce.



Fondu Archegos se staly osudnými rizikové akciové sázky, na které využíval prostředky od velkých investičních bank. Jednou ze společností, která fondu poskytovala takové makléřské služby, byla Credit Suisse. Banka nakonec musela po krachu Archegos nakonec odepsat 4,4 miliardy švýcarských franků (110,3 miliard Kč).