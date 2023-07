Nestlé zvyšuje odhad tržeb a předpovídá oživení spotřeby

Společnost SA zvýšila svůj výhled tržeb a předpovídá oživení spotřeby po překonání vrcholu inflace.



Generální ředitel Mark Schneider řekl novinářům, že tržby by měly v letošním roce organicky vzrůst o 7,5 až 8 %, což znamená, že by mohly překonat konsensus. Tržby za první pololetí vzrostly více, než očekávali analytici, protože největší světová potravinářská společnost zvýšila ceny krmiva pro domácí zvířata Purina a čokoládových tyčinek KitKat. Akcie společnosti vzrostly až o 1,3 %.

Stejně jako mnoho jiných společností vyrábějících spotřební zboží, i švýcarský výrobce kávovarů Nespresso a Perrier v posledních čtvrtletích zvyšoval tržby prostřednictvím zvyšování cen, protože objem prodeje klesal. Vzhledem k tomu, že inflace cen komodit klesá, hledají společnosti způsoby, jak získat zpět podíl na trhu z výrobků soukromých značek a povzbudit spotřebitele k utrácení, i když rozpočty zůstávají napjaté.



Objem byl záporný již čtvrté čtvrtletí po sobě, protože zákazníci se bránili vyšším cenám a kupovali méně značkových výrobků. Schneider vyjádřil přesvědčení, že objem a skladba prodávaných výrobků by se měly ve zbytku roku zlepšit, protože zvyšuje výdaje na marketing.

Výsledky byly "mírně neuspokojivé", napsal analytik RBC James Edwardes Jones, který poznamenal, že objemy ve druhém čtvrtletí klesly více než v prvním. Společnost se také potýká s omezenými kapacitami, které se týkají zejména výrobků, jako je Purina petcare a smetany do kávy v USA, a také balené vody Perrier. Hrubá marže, která je měřítkem ziskovosti, by se po poklesu v prvních šesti měsících roku měla ve druhém pololetí zvýšit, uvedl Schneider.

Generální ředitel uvedl, že do konce roku očekává dokončení strategického přezkumu přípravku Palforzia, který je určen pro alergie na arašídy. Společnost zvažuje několik možností a původně očekávala, že proces dokončí v prvním pololetí. Začátkem tohoto měsíce agentura Bloomberg s odvoláním na osoby obeznámené s touto záležitostí uvedla, že zvažuje prodej tohoto podniku švýcarské zdravotnické skupině Stallergenes Greer.



Schneider získal výrobce Palforzia v roce 2020 za 2,6 miliardy dolarů, čímž učinil jeden ze svých největších kroků v oblasti zdravotnictví od svého nástupu do funkce generálního ředitele v roce 2017. Společnost však začátkem tohoto roku odepsala většinu jeho hodnoty poté, co prodeje tohoto léku nesplnily očekávání.



Dříve spodní hranice celoroční prognózy růstu prodeje činila 6 %.

Zdroj: Bloomberg