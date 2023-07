ECB podle očekávání zvýšila základní úrok o čtvrt procentního bodu

Evropská centrální banka (ECB) na svém dnešním zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta. Rada guvernérů o zvýšení sazeb rozhodla už podeváté za sebou. Ponechala si však otevřené možnosti, zda bude potřeba úroky ještě zvýšit, čímž se snaží vrátit inflaci ke stanovenému dvouprocentnímu cíli. ECB to uvedla ve svém dnešním oznámení.



Depozitní sazba, tedy ta, za kterou si mohou banky u ECB bezpečně uložit přebytečné peníze, se zvýšila rovněž o čtvrt procentního bodu na rekordních 3,75 procenta.

"Inflace nadále klesá, ale stále se očekává, že zůstane příliš dlouho vysoká. Rada guvernérů je odhodlána zajistit, aby se inflace včas vrátila ke svému 2% střednědobému cíli. Proto dnes rozhodla o zvýšení tří klíčových úrokových sazeb ECB o 25 bazických bodů," uvedla ke svému rozhodnutí ECB.

ECB ze svého prohlášení odstranila jasný náznak dalšího zvyšování úroků, což znamená, že nové zvýšení na zářijovém zasedání by nemělo být považováno za samozřejmost. Inflace v eurozóně se od loňského října snížila na polovinu, s hodnotou 5,5 procenta však zůstává výrazně nad cílem ECB. Na druhou stranu prudce ochladla poptávka po úvěrech a ekonomická aktivita, což ukazuje, že dosavadní zvyšování úroků si vybírá daň na ekonomice. ECB za rok zvýšila výpůjční náklady o rekordního 4,25 procentního bodu.



Ekonomický vývoj podle ECB od posledního zasedání podporuje očekávání, že inflace bude ve zbytku roku dále klesat, ale zůstane delší dobu nad cílem. I když některá opatření vykazují známky zmírnění, základní inflace zůstává celkově vysoká. Minulé zvýšení sazeb se nadále silně přenáší: podmínky financování se opět zpřísnily a stále více tlumí poptávku, což je důležitý faktor pro návrat inflace k cíli, uvádí ve svém prohlášení ECB.



"Budoucí rozhodnutí Rady guvernérů zajistí, že klíčové úrokové sazby ECB budou nastaveny na dostatečně restriktivních úrovních tak dlouho, jak to bude nutné k dosažení včasného návratu inflace k 2% střednědobému cíli," prohlásila také ECB.



Analytici podle agentury Reuters zvýšení o čtvrt procentního bodu očekávali, protože centrální banka další růst úroků avizovala na minulém zasedání. V názoru na to, zda ECB zvýší úroky i v září, nebo zda je už měnit nebude, jsou však analytici rozděleni.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 14:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0558 0.0569 24.0700 24.0066 CZK/USD 21.7100 0.1291 21.7240 21.5470 HUF/EUR 379.7509 -0.5538 382.9477 378.4294 PLN/EUR 4.4267 0.0075 4.4310 4.4148

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9308 0.0215 7.9699 7.9111 JPY/EUR 155.6840 0.2234 156.2250 154.8909 JPY/USD 140.5415 0.2215 140.5750 139.3840

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8580 0.1699 0.8600 0.8559 CHF/EUR 0.9534 -0.1032 0.9550 0.9525 NOK/EUR 11.1360 -0.8172 11.2293 11.1151 SEK/EUR 11.4860 -0.4399 11.5435 11.4713 USD/EUR 1.1079 -0.0722 1.1150 1.1070

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4728 -0.4566 1.4802 1.4658 CAD/USD 1.3165 -0.3331 1.3210 1.3158

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci vůči závěru evropského obchodování z předchozího dnePozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Zdroj: ECB, čtk, patria.cz