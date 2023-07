Víkendář: De La Hoya o svých finančních rozhodnutích a žití snu někoho jiného

Jeden z nejznámějších boxerů historie Oscar De La Hoya poskytl rozhovor Yahoo Finance, v němž mimo jiné hovořil o tlaku, který na něj byl od malička vyvíjen, ale také o svých finančních rozhodnutích.



De La Hoya hovořil o obrovských očekáváních, která do něj byla od jeho šesti let vkládána celou rodinou a jeho okolím. Jeho otec byl také boxer a rodina věřila, že Oscar dosáhne na stejném poli velkého úspěchu, který jí mimo jiné zajistí blahobyt. Od malička tak dítě čelilo velkému tlaku na úspěch, který se postupně rozšiřoval s tím, jak jej skutečně dosahoval. Nakonec tak od něj měl obrovské očekávání „celý svět“.



Nyní je z boxera padesátník a v rozhovoru hovořil o tom, že nějakou dobu „žil ve lži“. Ta se týkala příběhu, který podle něj vytvořila média poté, co získal olympijskou medaili v roce 1992. Rok předtím totiž zemřela jeho matka a „média si vymyslela, že bylo její poslední přání, aby tu medaili vyhrál. A já jsem se choval, jako kdyby to skutečně takbylo“, uvedl De La Hoya. A dodal: „Dělal jsem to pro ni, ale nic takového neřekla a já jsem ty roky žil ve lži.“ Šampiony z něj pak udělala „všechny ta bolest, všechna ta zloba a tlak.“





Boxer následně hovořil o neustálých dotazech týkajících se jeho možné politické kariéry. Ta jej ale podle jeho slov nezajímá, věnuje se své společnosti Golden Boy Promotions a zmínil v této souvislosti i hluboké změny, které se dějí v oblasti průmyslu zábavy a sportu. Tedy nové modely jejich šíření, které souvisí i se současnou stávkou herců a scénáristů v Hollywoodu.



Na otázku týkající se finančních rozhodnutí boxer odpověděl, že mu hodně pomáhají jeho zkušenosti. K tomu má štěstí na lidi, kteří jsou chytří a rozumějí tomu, co dělají. Dává si také velký pozor a je opatrný, nezajímá jej „něco jen proto, že to vypadá dobře.“ Namísto toho je třeba „udělat svůj domácí úkol“. De La Hoya také podle svých slov investuje hlavně do toho, v čem je sám dobrý a čemu rozumí.“ Mimo jiné koupil několik vydavatelství, která se soustředí na box. Na otázku, zda se vrátí zpět do ringu, De La Hoya odpověděl, že ne. Ale vrací se tam „ve stylu umělé inteligence“. Pracuje totiž na „platformě“, která by proti sobě postavila různé postavy historie boxu.



Zájem médií o boxera nyní vzrostl kvůli novému dokumentu od HBO, De La Hoya poskytl před několika dny rozhovor i pro The Guardian. V něm mimo jiné řekl, že „musel dělat to, co musel.“ „Žil jsem otcův sen, chtěl jsem, aby na mě byli rodiče hrdí. Nemyslím si, že jsem to měl rád, byl jsem v tom jen dobrý.“



Zdroj: Yahoo Finance