Víkendář: Americké banky „podvádí střadatele“, pokud chtějí depozita zpět, je to jednoduché

Meziroční porovnání doposud zveřejněných čtvrtletních výsledků bank ukazuje znatelné zlepšení. Jejich porovnání mezi čtvrtletími ovšem indikuje začínající slabost. K tomu se ukazuje, že pokud se nějaká banka zaměřuje zejména na tradiční bankovní služby, je na tom hůře než ty, které velkou část svých aktivit spojují s kapitálovými trhy. Pro Yahoo Finance to uvedl stratég společnosti Odeon Capital Group Dick Bove.



Popsaný vývoj potvrzují i výsledky . Ta totiž také ukázala překvapivou slabost na straně komerčního bankovnictví, opak platí u bankovnictví investičního. Ohledně vývoje v dalších čtvrtletích bude hrát významnou roli to, zda se dostaví recese, nebo ne. Podle stratéga ale bude celkově pokračovat dosavadní trend, komerční bankovnictví by tedy mělo zaostávat za investičním. Podepsat by se na tom měl mimo jiné vývoj na trhu s hypotékami a spotřebitelskými úvěry. I zde se dá podle experta čekat ochlazení, protože v tuto chvíli „si lidé proti svým příjmům půjčují už trochu moc“.



K výsledkům banky stratég připomněl, že ta provedla akvizici . Konsolidovaná čísla tak reflektují tuto transakci a nejsou přímo porovnatelná s výsledky z předchozích čtvrtletí, protože není svou velikostí zanedbatelná. Pokud se výsledky od transakce očistí, podle experta bude naopak znát pokles. Bove následně zmínil, že banky „podvádí střadatele“. Růst sazeb totiž nepromítají do úročení vkladů, které je financují. To pak podle stratéga vede k odlivu vkladů z bankovního systému.



Bove ve zmíněné souvislosti uvedl, že podle rozšířené teorie v americkém bankovním sektoru probíhá přelévání vkladů směrem od menších bank k těm velkým. O takovém pohybu depozit se obvykle hovoří v souvislosti s tenzemi v sektoru menších bank. Bove ale uvedl, že on sám nic takového nevidí. Namísto toho hovořil o zmíněném celkovém odlivu vkladů, který je důsledkem nedostatečného růstu sazeb u depozit. Pokud by pak banky skutečně chtěly, aby se depozita vrátila, „je to jednoduché. Musí u nich jen zvednout sazby blíže k sazbám tržním.“



K takovému kroku ale banky moc ochotné nejsou, protože by klesly jejich čisté úrokové marže. Depozita pak kvůli jejich chování proudí směrem k fondům peněžního trhu a dalším investičním nástrojům. Bankám také podle experta v následujících čtvrtletích porostou ztráty z úvěrů. Jedním z důvodů je pokles hodnoty ojetých automobilů, které byly zakoupeny před pár lety na úvěry. K tomu podle stratéga americký spotřebitel zvyšuje své zadlužení, ne však kvůli nákupu nezbytností, ale pořizuje si na úvěr dovolené a podobně. To zvyšuje jeho zranitelnost a mohlo by se to negativně projevit na kvalitě úvěrů v tomto segmentu trhu.





Zdroj: Yahoo Finance