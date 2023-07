Víkendář: Tesla „extrémně předražená“, nebo stále nedoceněná?

Craig Irwin z Roth Capital má u akcií Tesly cílovou cenu na 85 dolarech, zatímco Ray Wang z Constellation Research ji má nastavenou na 320 dolarech. Druhý analytik se tak v pohledu na atraktivitu firmy blíží spíše expertům, jako je analytik Canaccord Genuity George Gianarikas či Dan Ives z Wedbush Securities. Ti mimo jiné věří v opětovné zlepšování marží a potenciál Tesly jdoucí za hranice pouhé výroby elektromobilů. Jak svůj pohled shrnuli Irwin a Wang?



Irwin si podle svých slov už nevzpomíná, kdy nastavil cílovou cenu tak nízko relativně k ceně tržní. K fundamentu pak uvedl, že nyní je zřejmé, „že snižování cen funguje.“ Podle něj existuje poptávka po elektromobilech, které jsou „nevyhnutelné“. K tomu ale analytik připomněl, o co vyšší je nyní kapitalizace Tesly ve srovnání s automobilkami jako . Ty přitom do konce letošního roku uvedou na trh řadu svých modelů, z nichž některé „budou velmi úspěšné“.



Irwin tak míní, že konkurenční tlak na trhu s elektromobily výrazně poroste už letos a jeho intenzita se ještě zvýší příští rok. Akcie Tesly jsou tak podle experta extrémně předražené. Zároveň však podle svých slov chápe, že konsenzus je nyní na této akcii nastaven na „kupovat“ a firmě se daří dosahovat na očekávání. I on sám tak má na akciích neutrální doporučení, ne doporučení k prodeji, i přesto, kde je nastavena jeho cílová cena.



Moderátor na CNBC se s analytikem nepáral a na jeho slova reagoval s tím, že nic z toho, co říká, nedává smysl. Pokud je totiž cílová cena nastavena na 85 dolarech a cena na trhu na více než 277 dolarech, doporučení by podle moderátora mělo být jednoznačně k prodeji. Irwin na výtky týkající se jeho doporučení uvedl, že řada institucionálních investorů by podle průzkumů „nikdy nekupovala akcie Tesly“. Podle jeho názoru je kupují zejména investoři zaměření na trendy. K tomu Irwin dodal, že řada těchto krátkodobých investorů s ním není v rozporu, cose týče pohledu na fundament firmy.



Wang samozřejmě s Irwinovým pohledem na fundament nesouhlasil. Poukázal na „masivní automatizaci a integraci“, vládní podporu či optimalizaci dodavatelské vertikály. To jsou faktory, kvůli nimž momentálně „není na trhu nikdo, kdo by Teslu v této hře porazil.“ S jednou jedinou výjimkou, a tou je čínská BYD. Strategie Tesly přitomnení založena jen na elektromobilech jako takových. Chce maximalizovat jejich počet na silnici tak, aby vytvořila trh pro software a produkty typu autonomní řízení.



Wang také jmenoval další aktivity Tesly, které by v budoucnu měly zvyšovat její hodnotu. Konkrétně má jít o výrobu elektrické energie či pojišťovnictví. A k tomu zmíněné autonomní řízení. „Auta jsou jen první částí.“ Kdyby šlo pouze o ně, Wang by podle svých slov souhlasil s Irwinem. Jenže jen o ně nejde.Wang na závěr poukázal na marže, které generuje na svých elektromobilech a které podle něj leží výrazně výš než u konkurenčních automobilek.



Zdroj: CNBC