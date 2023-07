Víkendář: Dosavadní tahouni trhu mohou podle historie nyní zaostávat. Kam se poohlédnout?

Toni Sacconaghi ze společnosti Bernstein na začátku rozhovoru pro CNBC připomněl, že většina zisků, které si americké akcie připsaly v letošním roce, byla vytvořena úzkou skupinou technologických akcií. Které firmy v tomto segmentu trhu jsou podle něj stále zajímavé?



Následující obrázek shrnuje letošní návratnost vybraných společností. Nejvíce posílila NVIDIA, jejíž letošní návratnost se blíží 200 % a je tažena předpokladem, že tato společnost bude výrazně těžit z většího využívání umělé inteligence. Téměř 150% návratnost pak realizují akcie společnosti Meta:

Zdroj: CNBC



Sacconaghi míní, že nyní je otázkou, co se na celém trhu stane, když jej doposud táhla zmíněná úzká skupina akcií. V minulosti byl trh v podobných případech „obvykle OK“. Týká se to následujících 6 – 12 měsíců. Podle analytika ale předchozí tahouni trhu v tomto období většinou poněkud zaostávají za výkony celého trhu.



Investoři by tak nyní měli být vybíraví, a pokud něco koupí, měli by být silně přesvědčeni o atraktivitě takové akcie. Analytik k tomu dodal, že on sám pokrývá akcie Applu. Ty během roku vykazují znatelný cyklický vývoj, kdy si vedou dobře zhruba do září a pak „si berou přestávku s tím, jak začíná nový cyklus iPhonů.“ Investoři by tak podle experta mohli ještě asi měsíc držet, ale pak by jej mohli mírně podvážit a přesunout se do jiných akcií. K tomu vybízí i současné valuace těchto akcií, protože ta je „nejdražší za posledních deset let“.



Analytik zmínil, že „hodnotové akcie si nevedly nijak dobře“, ze zmíněné skupiny akcií pak lze vyšší růst tržeb a zisků očekávat jen u společnosti NVIDIA. Zbytek nepředstavují typické růstové akcie a ve výsledku by tak měli investoři kupovat růstové firmy, jejichž valuace se nedostaly na extrémně vysoké úrovně, ale namísto toho klesly. Za zajímavou považuje expert například , viz následující graf pro vývoj ceny jeho akcií:

Zdroj: CNBC



Sacconaghi se domnívá, že akcie je zajímavá jedna kvůli dobrému podnikatelskému modelu a k tomu má firma vysokou zásobu hotovosti v rozvaze. Analytik také zmínil Dell s tím, že obě společnosti mají nižší valuace.

Zdroj: CNBC