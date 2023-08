Evropské trhy vstoupí do srpna s lehkou červenou. ČEZ zahajuje výplatu rekordní dividendy, na trhu START začne obchodovat mmcité

Poslední den měsíce července zakončily evropské trhy mírným vzestupem a Stoxx600 za celý měsíc stoupl o 1,9 %. Do prvního srpnového dne evropské akcie vstoupí zřejmě nepatrným poklesem. DAX , CAC i FTSE se pohybují ve ztrátách kolem -0,1 %.Včerejší podporou trhů byly akcie ve zdravotnictví a farmacii, dnes udávají tón například výsledky či .

Nahlédneme-li na vývoj od počátku roku, německé akcie v indexu DAX zpevnily o řádově 17 %, francouzské v indexu CAC o 14 %. Zisky řádově 20 % registrují akcie v indexu S&P 500, zhodnocení 40 % atakovaly akcie v technologické indexu Nasdaq .

Z firemních výsledků:

ve 2Q se ziskem před zdaněním 8,8 mld. USD nad očekáváním dle konsensu Bloomberg 7,96 mld. USD, plánuje zpětný odkup akcií do rozsahu 2 mld. USD.

ve 2Q s čistým ziskem 2,59 mld. USD za očekávání dle konsensu Bloomberg 3,51 mld. USD. Plánuje zpětný odkup akcií v rozsahu 1,5 mld. USD před reportováním výsledků za 3Q23.

za celý fiskální rok s provozním ziskem 5,25 mld. USD za očekáváním dle Bloomberg 5,33 mld. GBP.

ve svém fiskálním 1Q s provozním ziskem 1,12 bilionu jenů při konsensu dle Bloomberg 880,32 mld. JPY.

Dividenda :

dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu, která je letos v rekordní výši 145 korun za akcii. Stát, jako největší akcionář, by tak měl dnes dostat na účet 54 miliard korun, což je historicky nejvyšší jednorázová platba od české firmy státu.

vyplatí dividendu za téměř celý loňský zisk, který činil 78 miliardy korun. Jde o dosud nejvyšší dividendu v historii firmy. O její výši rozhodla valná hromada společnosti v závěru června.

Bilance českých akcií

Skončil měsíc červenec a včetně něj od počátku roku české akcie stouply o více jak 13 %. Tahounem byly akcie s růstem o bezmála 25 % a banky – +16 %, Moneta +12 %, +9 %. Na opačné straně se pohybovaly akcie Pilulky s odpisem 28 % či Photon s poklesem o 6 %.

Na STARTu startuje mmcité

Akcie mmcité pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat 1. srpna na trhu START Burzy cenných papírů Praha v aukčním režimu po jednotlivých letech. Veřejná nabídka akcií se konala od 12. do 26. července a společnost mmcité a.s. během ní nabízela novým investorům na burze až 1.000.000 ks nových kmenových akcií (1/3 společnosti) za cenu 160 až 200 CZK za akcii. Výtěžek z IPO ve výši 160 milionů bude použit na investice do rozšíření výrobních kapacit.

„Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu z IPO budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ doplňuje Karásek.