Výrobce čipů Infineon ve výhledu zaznamenal největší pokles za více než dva roky

Akcie firmy klesly nejvíce za více než dva roky poté, co výhled společnosti na čtvrté čtvrtletí vyvolal obavy o ziskovost výrobce čipů. Očekává se, že tržby za čtvrté čtvrtletí vzrostou na zhruba 4 miliardy eur, uvedl německý výrobce polovodičů ve čtvrtečním prohlášení, a nedosáhl tak na odhady analytiků 4,13 miliardy eur.



Marže ve třetím čtvrtletí rovněž klesly oproti předchozímu čtvrtletí a výhled na potenciální další čtvrtletní poklesy ziskovosti znepokojuje investory, uvedl analytik Jefferies Janardan Menon v poznámce. Obzvláště znepokojující jsou podle něj klesající marže v klíčovém automobilovém segmentu společnosti. Akcie korigovaly svůj pokles na 9 % po předchozím propadu až o 10 procent, což byl největší intradenní pokles od roku 2020. Akcie firmy letos posílily o 23 procent.



Potenciální zpomalení ve čtvrtém čtvrtletí přichází ve chvíli, kdy společnost oznámila plány na rozšíření závodu v Malajsii a sází na rostoucí poptávku po polovodičích v automobilovém průmyslu. Společnost ve čtvrtek uvedla, že v příštích pěti letech investuje až 5 miliard eur do rozšíření svého závodu v Malajsii na výrobu energetických čipů, které živí automobilový průmysl. Společnost uvedla, že poptávka ze strany výrobců automobilů pomůže továrně produkovat potenciální příjmy ve výši asi 7 miliard eur do konce desetiletí. Aby mohl německý výrobce čipů postavit továrnu v Malajsii, obdržel od zákazníků dlouhodobé platby předem ve výši přibližně 1 miliardy eur, řekl ve čtvrtek v rozhovoru pro Bloomberg TV finanční ředitel Sven Schneider.

Investice do závodu v Malajsii je posledním z některých velkých závazků, které společnost učinila, aby rozšířila svou výrobu. plánuje investovat 5 miliard eur do projektu výstavby nové výrobní linky v továrně společnosti v Drážďanech. Společnost také využívá evropské snahy přenést výrobu domů, na rozšíření výroby polovodičů v Drážďanech získala dotace od německé vlády.



Zdroj: Bloomberg