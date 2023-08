Rozbřesk: ČNB beze změny, v centru pozornosti změny komunikace směrem k sazbám a koruně

Česká centrální banka na dnešním zasedání s vysokou pravděpodobností ponechá úrokové sazby beze změny. Představí však trhům novou prognózu a investoři budou s napětím vyhlížet jakékoliv změny v komunikaci směrem k sazbám a ke koruně. Co tedy sledovat?



Za prvé novou prognózu, která pravděpodobně přijde se snížením odhadu HDP i inflace pro tento rok - předpokládáme, že dynamika HDP letos bude zhruba půl procentního bodu pod poslední prognózou ČNB (0% namísto 0,5%) a inflace bude posunu dolů o 0,3-0,5 procentního bodu. Nepředpokládáme však, že by to mělo zásadně změnit vyznění hlavního scénáře prognózy, který bude nadále ukazovat na postupný pokles sazeb od třetího čtvrtletí 2023. A to jednak kvůli slabšímu výhledu na českou korunu a jednak kvůli tomu, že slabší dynamika HDP zatím nevedla k ochlazení trhu práce. Je také pravděpodobné, že bankovní rada si vzhledem k vysokým maržím a inflačním očekáváním v podnikové sféře nechá znovu vypracovat alternativní scénář s “neukotvenými inflačními očekáváními”, který by měl implikovat postupný pokles sazeb ovšem až od čtvrtého kvartálu 2023.Za druhé, trhy budou hodně zvědavé na to, jak bankovní rada bude vnímat rizika spojená s prognózou a jak moc zatím bude mít tendenci odsouvat jakékoliv dotazy směřující k eventuálnímu prvnímu poklesu sazeb do budoucna. Klíčové v tomto ohledu bude nejen doprovodné prohlášení a tisková konference Aleše Michla, ale i zítřejší setkání viceguvernéra Fraita s analytiky.



Předpokládáme, že bankovní rada se bude chtít nadále debatě o prvním poklesu sazeb “vyhýbat” a bude se snažit spíše lehce korigovat současná očekávání trhů.

Za třetí, investoři budou sledovat i jakékoliv změny v politice vůči české koruně.

Předpokládáme, že v předstihu před prvním snížením úrokových sazeb dojde pravděpodobně k opuštění závazku centrální banky bránit korunu proti nadměrným ztrátám (“volatilitě”). Nedá se přitom zcela vyloučit, že by bankovní rada zrušila tento závazek již na dnešním zasedání. To by pro korunu bezesporu alespoň krátkodobě nebyla příznivá zpráva.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se pohybuje v těsné blízkosti 24,00 EUR/CZK a vyčkává na dnešní zasedání ČNB. Věříme, že velmi opatrná komunikace centrální banky směrem k sazbám může být sice pro korunu povzbudivá (i přes revizi HDP a inflace v prognóze směrem dolů), ale to pouze pokud se centrální banka nerozhodne již dnes změnit nebo odstranit závazek intervenovat proti eventuálním nadměrným ztrátám (“volatilitě”) koruny. To by byla pro korunu špatná zpráva, která by ji mohla eventuálně dostat pod tlak.



Eurodolar

Snížení ratingu USA ze strany agentury Fitch má prozatím na dolar podobný dopad jako stejná akce ze strana S&P v roce 2011 - aneb dolar spíše posiluje. Proti roku 2011 je zde však jeden podstatný rozdíl a to je ten, že dolarové výnosy a úrokové sazby tentokrát mají tendenci růst. To má řadu důvodů - mimojiné fakt, že čísla z amerického trhu práce jsou stále velmi silná (viz včera ADP report) a na trh se valí masivní nabídka dluhopisů podporovaná prodeji ze strany Fedu.



Za současné konstelace se tedy dolaru daří, což může vydržet do té doby dokud se buď opět něco nepokazí v bankovním sektoru, anebo nedojde ke zhoršení dat z trhu práce. Připomeňme přitom, že pokud jde o americký trh práce, tak již dnes a zítra dostaneme další dávku důležitých dat, která by však prozatím neměla naznačovat nějaké velké ochlazení.



Zahraniční Forex

Nejdůležitější událostí a to nejen pro hlavní trhy, ale klidně i pro např. středoevropský region se dnes může stát zasedání Bank of England. Britská centrální banka bude opět zvyšovat úrokové sazby, klíčové však bude zdali to bude opět o 50 bazických bodů, anebo jen 25bps (což je trhem preferovaný scénář). Pro libru, ale především pro vládní dluhopisy v celé Evropě bude rozhodnutí Bank of England velmi důležité, neboť oficiální úrokové sazby jsou ve Spojeném království již velmi vysoko (5,0 %) a tak by další agresivní krok by mohl spustit výraznější výprodej.