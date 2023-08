Tchajwanská TSMC postaví v Německu továrnu na mikročipy za 10 miliard eur

Společnost TSMC souhlasila s výstavbou závodu v hodnotě 10 miliard eur ve východním Německa ve spolupráci s firmami , NXP Semiconductors a Bosch. Plánovanou továrnu bude ze 70 % vlastnit TSMC, která bude provozovat továrnu ve městě Drážďany, přičemž , NXP a Bosch budou mít každý 10% podíl na základním kapitálu podléhající schválení regulačními orgány, uvedly společnosti v úterý ve společném prohlášení.



Závod, jehož výroba má být zahájena do konce roku 2027, bude poskytovat čipy pro automobilový a průmyslový sektor a je prvním krokem pro TSMC k vytvoření významné evropské přítomnosti, aby čelila rizikům vyplývajícím z eskalace americko-čínského napětí.



Nová výroba je povzbuzením pro evropské snahy omezit svou závislost na Asii při dovozu životně důležitých komponentů a přichází poté, co němečtí výrobci automobilů zdůraznili svůj velký zájem o to, aby byl závod TSMC v největší evropské ekonomice. Vláda kancléře Olafa Scholze poskytne továrně dotace až 5 miliard eur, uvedla agentura Bloomberg.



Společnost TSMC, hlavní výrobce čipů pro a , již schválila velké projekty od USA po Japonsko, aby uklidnila zákazníky znepokojené konfliktem v Tchajwanském průlivu. Pekingská vláda vykazuje rostoucí známky agrese v době, kdy Bidenova administrativa uplatňuje sankce a obchodní omezení. Společnost TSMC se zavázala k vytvoření dvou vyspělých zařízení v Arizoně s celkovými náklady 40 miliard USD, v Japonsku pak s podporou vlády v Tokiu a ve spolupráci s firmami a Denso staví závod v hodnotě 8,6 miliardy USD.

Vyjednavači EU se letos dohodli na konečné verzi plánu ve výši 43 miliard eur, který má Evropě pomoci vyrábět 20 % světových polovodičů do roku 2030. Německo se stalo lídrem v honu za větší domácí samostatností ve výrobě čipů. Očekává se, že Scholzova vláda tento týden schválí plán na navýšení fondu zaměřeného na výrobu polovodičů spolu s opatřeními na ochranu klimatu o zhruba 22 miliard dolarů. Společnost pak má od vlády v Berlíně získat dotace ve výši asi 11 miliard dolarů na svůj vlastní čipový komplex.

Zdroj: CNBC