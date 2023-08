Saudi Aramcu klesl zisk ve čtvrtletí o 38 procent, překonal ale odhady

Ropné společnosti Saudi Aramco, kterou vlastní saúdskoarabský stát, klesl ve druhém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 38 procent na 112,81 miliardy rijálů (664 miliard Kč, tedy 30,07 miliardy dolarů). Ve výsledku se odrazily nižší ceny ropy a nižší marže v rafinériích. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Výsledek je ale lepší, než se odhadovalo. S výrazným propadem se potýkají také další velké firmy v tomto odvětví.



Analytici v anketě samotné firmy očekávali, že čistý zisk bude činit 29,8 miliardy dolarů. Za první pololetí čistý zisk klesl na 232,35 miliardy rijálů z 329,67 miliardy rijálů.



Šéf firmy Amín Hasan Násir uvedl, že navzdory problémům v globální ekonomice zůstává poptávka silná. Očekává, že dál poroste poptávka z Číny a podpoří současné oživení trhu. Tomu by podle něj měla pomoct i obnova letectví.



Před rokem byly ceny ropy výrazně vyšší kvůli dopadům invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Západní státy po ní zavedly sérii protiruských sankcí, jejichž výsledkem byly obavy, že na trhu nebude dost surovin. Nyní jsou ceny nižší jednak proto, že situace na trzích se zklidnila, jednak proto, že citelně zvolnil růst globální ekonomiky a snížila se poptávka.



S dokonce o meziročně 70 procent nižším ziskem se musela ve druhém čtvrtletí spokojit britská ropná společnost . Výrazně nižší zisk než před rokem vykázal také britský konkurent a francouzský ropný gigant TotalEnergies. Podobně americkému kolosu ExxonMobil zisk ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 56 procent.



Společnost Saudi Aramco je největší ropnou společností světa. Patří do pětice nejhodnotnějších světových podniků, společně s firmami , , Alphabet a . Zajišťuje zhruba deset procent světové produkce ropy.