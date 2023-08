Stále stejné překážky u elektromobilů, ale zájem roste

Na Yahoo Finance uvádí, že na jednu stranu se hovoří o možném zpomalování trhu s elektromobily, poslední čísla ale ukazují na opačný trend. David Undercoffler, který působí jako editor v Autolist, k tomu uvedl, že výrobci elektromobilů velmi rychle řeší problémy, které by zákazníci s tímto typem vozů mohli mít. Klesají tak obavy z cenové dostupnosti elektromobilů či obavy z dojezdu.



Undercoffler podle svých slov nechce hovořit o elektromobilech jako o něčem, co je „nevyhnutelné“. Zdá se ale, že rostoucí počet spotřebitelů je vnímá jako něco, co „bude pasovat do jejich životního stylu“. Na Yahoo k tomu ukázali výsledky průzkumu, který se zaměřoval na postoje Američanů k elektromobilům. V současné době je důvodem, proč si jej nekupovat, u 42 % dotazovaných cena, další čísla se týkají dojezdu a přístupu k nabíjecím stanicím na veřejných místech:





Zdroj: Yahoo, Autolist



Undercoffler uvedl, že jeho společnost provádí průzkumy od roku 2019 a ukazují stále na zmíněné faktory. Nicméně klesá podíl lidí, které odrazují. Ohledně čistých cen vozů pak expert zmínil dopad nové legislativy, která zamíchala s tím, jaké elektromobily a značky souvisejí s finanční podporou vlády a které ne.



Například Kia a Hyundai podle experta přichází na trh s velmi dobrými modely elektromobilů a hybridů, nicméně na podporu jejich vozy nedosáhnou vyjma leasingu, kde se podle experta dá využít určitých „skulin“. Například v Kalifornii lze přitom čistou cenu elektromobilů kvůli podpoře ze strany státu snížit až o 10 tisíc dolarů, což je velmi významná částka. Druhý graf ukazuje podíl odpovědí na otázku, zda se dotázaný vidí jako někdo, kdo bude v budoucnu vlastnit elektromobil. Za sebou jdou odpovědi „ano, nejsem si jistý, ne a již nyní takový vůz vlastním“:





Zdroj: Yahoo, Autolist



Undercoffler řekl, že nyní jsou elektromobily zejména pro bohatší spotřebitele, „kteří kolem sebe mají nabíjecí infrastrukturu.“ Lidé s nižšími příjmy se podle průzkumu s takovými vozy „moc neidentifikují“. Pro spotřebitele by pak bylo podle experta jednodušší, kdyby trh směřoval k jednotnému standardu infrastruktury. Jednodušší by pro ně tudíž v tuto chvíli bylo, pokud by automobilky začaly ve velkém používat standardy a stanice Tesly.





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube