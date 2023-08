Futures ukazují na úvodní pokles na evropských trzích. Opatrnost před klíčovými daty týdne

Evropské akciové trhy budou zahajovat níže. Klíčová data týdne v podobě americké inflace přijdou později v tomto týdnu.

Širší akciový index Stoxx 600 Europe uzavřel včera výše o drobných 0,1 %. Futures v tuto chvíli: Euro Stoxx 50 -0,5 %, DAX -0,3 %, CAC -0,5 %, FTSE -0,4 %.

Ve středu se dozvíme vývoj spotřebitelských cen v Číně, ve čtvrtek pak ve Spojených státech. Zvolnění na jedné straně znamená zmírnění globálních cenových tlaků, na druhé vyvolá otázky o nárůstu podpory fiskální politikou. Americká inflace bude sledována zejména kvůli vývoji měnové politiky Fedu a půjde o to, jak „dobrá“ či „špatná“ čísla budou a zda Fed v září znovu přikročí k utažení měnových podmínek.

Pokud jde o výsledkovou sezónu, za sebou máme zhruba 85 % výsledků firem v americkém indexu S&P 500. Více než 80 % z nich předčilo výsledky očekávání, přesto je reakce investorů spíše chladná a využívána rozsáhle k výběru zisků.

Ratingová agentura zhoršila hodnocení závazků desítky menších a středních amerických bank a připustila zhoršení ratingu větších bank včetně U. S. Bancorp, Bank of New York Mellon, nebo Truist Financial s ohledem na vývoj a "tlaky" v sektoru - vyšší náklady financování, možný problém s regulatorním kapitálem, rostoucí rizika u nemovitostních úvěrů.

Softbank ve svém fiskálním 1Q s čistou ztrátou 477,62 mld. JPY při očekávaném zisku na úrovni 73,02 mld. JPY.

Čínské vývozy v červenci meziročně klesly o 14,5 % v měně USD, podobně dovozy o 12,4 % (očekáváno -13,2 % a -5,6 %).