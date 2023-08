Nejžhavější obchod s ropou má potenciál zpřeházet dosud platná a zaběhlá pravidla trhu

Jeden z nejžhavějších obchodů na trhu s ropou v letošním roce pokračuje a má potenciál změnit hodnotu fyzických nákladů ropy a proměnit globální toky s komoditou.



Cenový rozdíl mezi swapy na londýnskou ropu Brent a dubajskou ropu z Blízkého východu se dostal do hluboce záporných hodnot, ukazují údaje makléřské společnosti PVM. Jde o dramatický posun oproti začátku roku - a běžným obchodním vzorcům - kdy spread dosahoval značných prémií. V pondělí byl s diskontem 1,60 USD za barel, zatímco v lednu byl s prémií více než 3 USD.

Kolísání relativních cen klíčových světových benchmarků může vést k přesměrování toků ropy po celém světě a v tomto případě k tomu, že se vyplatí prodávat barely vytěžené v Atlantském oceánu a jeho okolí na asijské trhy. To může vést k posunům v prémiích za některé druhy ropy, protože kupující z různých míst se snaží nakoupit náklad.

Zdroj: Bloomberg

Ropa Brent, která je celosvětovou referenční surovinou, se obecně obchoduje s prémií oproti dubajské ropě, protože její nižší obsah síry a nižší hustota vedou k výrobě kvalitnějších paliv. V posledních měsících však snížení produkce Saúdskou Arábií a Ruskem trh se středně kyselou ropou zúžilo, uvedli obchodníci. Dodali, že oficiální prodejní ceny saúdských odrůd, jako je Arab Light, byly v letošním roce opakovaně zvýšeny, což dále podpořilo referenční ceny dubajské ropy.

Naproti tomu obchodovatelný objem datované ropy Brent, fyzického cenového benchmarku, který je spojen s londýnským termínovým trhem, prudce vzrostl od doby, kdy jeho vydavatel, společnost S&P Global, přidal americkou ropu do koše ropy, která může určovat jeho cenu. To způsobilo příliv americké ropy West Texas Intermediate, která byla nabízena a dodávána do benchmarku, což zatížilo ocenění ropy Dated Brent ve srovnání s globálními druhy.

Tyto změny se shodují s prudkým nárůstem obchodní aktivity jak v případě rozdílu mezi oběma třídami, tak obecněji v případě kontraktů souvisejících s Dubají. Otevřený zájem o spread Brent-Dubaj dosáhl minulý měsíc rekordní hodnoty a je o 67 % vyšší než před rokem.

