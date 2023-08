Španělsko diskutuje o budoucnosti své jaderné energetiky, rozhodne nová vláda

Španělsko diskutuje o budoucnosti svých jaderných elektráren. Návrh vládní energetické strategie počítá s postupným útlumem výroby elektřiny z jádra, zatímco pravicové strany, které mají šanci vrátit se do vlády, jsou spíše nakloněny zachování jádra, píše agentura EFE. Ve hře je prodloužení životnosti stávajících sedmi jaderných reaktorů. Loni jaderné elektrárny vyrobily zhruba pětinu z celkového objemu elektřiny, která se v zemi spotřebovává.



Návrh vládní energetické strategie označované ve Španělsku zkratkou PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energia y Clima), který vypracoval kabinet vedený socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem, počítá v zemi s postupným vyřazením sedmi jaderných reaktorů z provozu mezi lety 2027 až 2035. Jaderné elektrárny by mohly nahradit obnovitelné zdroje a výroba elektřiny za použití plynu, k němuž má Španělsku dobrý přístup díky vysokému počtu terminálů pro zkapalněný plyn (LNG).



Situace by se však mohla ještě změnit, kdyby se k moci dostala pravice. Konzervativní Lidová strana, která získala v červencových parlamentních volbách nejvíce mandátů a která usiluje o sestavení nové vlády, ve svém programu počítá s prodloužením životnosti stávajících reaktorů. Odklon od jádra odmítá i krajně pravicová strana Vox.



"Jaderné elektrárny by mohly zůstat funkční i po stanovených termínech (životnosti), pokud o to společnosti (provozovatelé reaktorů) požádají," řekl agentuře EFE odborník na energetiku Alfredo García. Šéf společnosti Iberdola Ignacio Sánchez Galán se prodloužení nebrání za předpokladu, že bude mít ekonomický smysl. provozuje sama nebo s jinými podniky šest ze sedmi španělských jaderných bloků.



Jaderné elektrárny vyrábějí ve Španělsku zhruba pětinu elektřiny a velkou váhu mají v posledních letech obnovitelné zdroje. Podle správce elektrické sítě Red Eléctrica obnovitelné zdroje v loňském roce vyrobily 42 procent španělské elektřiny.