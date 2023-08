Nezaměstnanost v ČR po čtyřech měsících poklesu stoupla v červenci na 3,5 procenta

Nezaměstnanost v Česku po čtyřech měsících poklesu stoupla letos v červenci na 3,5 procenta z červnových 3,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Počet lidí bez práce oproti červnu vzrostl o více než 9000 na 258.933. Volných míst naopak mírně ubylo, a to o přibližně tisícovku na 285.627. Meziroční nárůst nezaměstnanosti byl výraznější. Lidí bez práce bylo loni v červenci asi o 18.000 méně než letos a podíl nezaměstnaných činil 3,3 procenta.



Nezaměstnanost předtím od března do června postupně klesala. Červencový nárůst ale podle úřadu odpovídá dlouhodobému vývoji i ročnímu období. "Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených a také každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR," sdělil zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš.



"V menší míře se začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září," doplnil.



"Je povzbudivé, že se nezaměstnanost v České republice stále drží na velmi nízké úrovni. Dokonce je nadále jedna z nejnižších v rámci celé EU," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle posledních dat unijního statistického úřadu Eurostat za letošní červen měla po sezonním očištění nižší nezaměstnanost než Česko z členských zemí EU pouze Malta.

"Navzdory tomu, že tuzemské ekonomika v letošním roce vesměs stagnuje a v loňském roce si prošla mírnou recesí se slabší ekonomická aktivita na trhu práce vesměs neprojevila. Naopak, míra nezaměstnanosti opět mírně pozitivně překvapila a poslední prognóza ČNB tak přehodnotila celkový podíl nezaměstnaných osob pro letošní rok směrem dolů z 3,7 na 3,6 %," uvedl ve svém komentáři ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. "Pro příští rok pak ČNB čeká nárůst nezaměstnanosti na 3,9 % (v dřívější prognóze 4,2 %), což je však stále historicky nízká hodnota, například v roce 2017, kdy tuzemský trh práce již vykazoval jasné známky přehřívání, činila 4,2 %. Tuzemský trh práce tak zůstává stále vyčerpaný a do jisté konzervuje současný stav tuzemské ekonomiky ve smyslu, že nízká nezaměstnanost zabraňuje výraznějším negativním dopadům ekonomického zpomalení na domácností, na druhou stranu však vyčerpaný trh práce omezuje možnosti dalšího ekonomického růstu," doplnil Seidler.





Nejvyšší nezaměstnanost byla v červenci nadále v Ústeckém kraji s podílem lidí bez práce 5,4 procenta. Následoval Moravskoslezský kraj se 4,9 procenta nezaměstnaných. Nejnižší nezaměstnanost byla stejně jako v červnu v Jihočeském kraji s 2,6 procenta. Další tři kraje - Pardubický, Zlínský a Vysočina - pak měly shodně nezaměstnanost 2,7 procenta.



Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku ke konci července stejně jako v červnu v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl nadále na Karvinsku, kde na každé místo připadalo 10,2 uchazeče. S velkým odstupem pak následuje Bruntálsko s 5,1 uchazeče na jedno místo a Mostecko se 4,4 uchazeče na místo.



Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst bylo v červenci na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo. Podobná je situace v okresech Praha-západ a Praha-východ i v Praze, kde bylo ke konci měsíce shodně v průměru 0,3 uchazeče na jedno místo.

Zdroj: čtk, ČBA