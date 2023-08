Čínský vývoz a dovoz v červenci klesly dvouciferně, více než se čekalo

Čínský obchod se v červenci propadl, protože zpomalující globální poptávka zatemnila výhled pro export, zatímco domácí tlaky zasáhly dovoz a zasáhly hospodářské oživení. Zámořské vývoz klesl minulý měsíc v dolarovém vyjádření o 14,5 % oproti předchozímu roku – nejhorší pokles od února 2020 – zatímco dovoz se snížil o 12,4 %, uvedla celní správa v úterý. Za měsíc tak zůstal obchodní přebytek 80,6 miliardy dolarů. Údaje o vývozu a dovozu byly horší, než očekávali ekonomové oslovení agenturou Bloomberg.

Čínský export slábne především kvůli aktuálně slabé globální poptávce. Poptávku po produktech "made in China" ovlivňují také vysoká inflace, vyšší úrokové sazby a vysoké ceny energií v důsledku války na Ukrajině. Fakt, že klesá i dovoz, pak poukazuje na domácí problémy a nedostatečnou domácí poptávku.



Očekávalo se, že oživení čínské ekonomiky v letošním roce bude podporováno silnou domácí poptávkou, ale propad trhu s bydlením zasáhl stavebnictví, zatímco růst spotřeby zpomaluje – problémy podtrhuje již pátý měsíc klesajícího dovozu. Očekává se, že údaje, které budou zveřejněny ve středu, ukážou, že spotřebitelské ceny v červenci klesly, což je důkazem nedostatku poptávky.



Někteří ekonomové také připisovali pokles dovozu klesajícím cenám komodit – což znamená, že i když čínské továrny stále nakupovaly materiály, činily tak za nižší ceny. Například hodnota dovozu ropy klesla za prvních sedm měsíců roku 2023 o více než 12 % oproti roku 2023, ale objemově ropa ve skutečnosti za tu dobu vyskočila zhruba o 12 %.

Graf: Čínský export v červenci opět poklesl – dovoz klesl více, než se čekalo, protože poptávka klesá

Zdroj: Bloomberg, General Administration of Customs



Čínská centrální banka v úterý nastavila fixaci jüanu na nejslabší úroveň za téměř měsíc – pohyb, který signalizoval určitou toleranci měkkosti měny a který spustil výprodeje jüanu na devizovém trhu. Umožnění určitého kolísání hodnoty jüanu by mělo být prospěšné pro ekonomiku, protože slabší měna může poskytnout větší podporu exportu, řekl Ken Cheung, hlavní asijský FX stratég v Mizuho Bank Ltd.



Čínský vývoz do Spojených států se v červenci meziročně propadl o 23,1 procenta, zatímco vývoz do Evropské unie klesl o 20,6 procenta, vypočetli analytici serveru CNBC na základě údajů celního úřadu. Čínský dovoz z Ruska se podle nich v červenci meziročně snížil o 8,1 procenta.



Čínská ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí meziročně o 6,3 procenta, což je sice více než v prvním kvartálu, ale méně, než se čekalo. Nejvyšší čínské představitele to přimělo, aby minulý měsíc slíbili další podporu ekonomice.



Špatná exportní výkonnost je podle agentury Reuters posledním znamením, že růst ve třetím čtvrtletí by se mohl dále zpomalit. Slabší hodnoty vykazuje stavební činnost, výroba a služby, přímé zahraniční investice i zisky v průmyslu.

Zdroj: Bloomberg, ČTK