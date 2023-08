Agentura Moody's srazila rating desítce menších amerických bank a varuje ty větší. Rostoucí sazby i rizika realitního sektoru

Agentura v pondělí snížila úvěrové hodnocení několika americkým menším a středně velkým bankám. Varovala, že může snížit hodnocení i větším bankovním domům, protože bankovní sektor se pravděpodobně bude potýkat s riziky financování a se slabší ziskovostí. snížila rating deseti bank o jeden stupeň a šest velkých bank, včetně Bank of New York Mellon, , a Truist Financial, přezkoumá kvůli možnému snížení ratingu.

Vyšší náklady na financování, potenciální slabé stránky regulatorního kapitálu a rostoucí rizika spojená s úvěry na komerční nemovitosti v důsledku slábnoucí poptávky po kancelářských prostorech patří k tlakům, které vedly k přezkumu, uvedla agentura v pondělí pozdě v komentářích. "Nastává to v době, kdy je na obzoru mírná americká recese na začátku roku 2024 a zdá se, že kvalita aktiv bude klesat, se zvláštními riziky v portfoliích komerčních nemovitostí některých bank," dodala ratingová společnost. "Společně tyto tři události snížily úvěrový profil řady amerických bank, i když ne všechny banky stejně." Psalo se to v některých hodnoceních.



Mezi firmy, které snížily rating, patřily M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. a Fulton Financial Corp. Společnosti Northern Trust Co. a Cullen/Frost Bankers Inc. jsou rovněž posuzovány z důvodu snížení ratingu. A Moody’s přijala „negativní“ výhled pro 11 věřitelů, včetně PNC Financial Services Group, Capital One Financial Corp., Citizens Financial Group Inc., , Regions Financial Corp., Ally Financial Inc., Bank OZK a Huntington Bancshares Inc.

Investoři, otřesení letošním kolapsem regionálních bank v Kalifornii a New Yorku, bedlivě sledovali známky stresu v odvětví, protože rostoucí úrokové sazby nutí firmy platit více za vklady a zvyšují náklady na financování z alternativních zdrojů. . Tyto vyšší sazby zároveň snižují hodnotu bankovních aktiv a ztěžují dlužníkům komerčních nemovitostí refinancovat své dluhy, což potenciálně oslabuje rozvahy věřitelů.



"Rostoucí náklady na financování a klesající metriky příjmů naruší ziskovost, první nárazník proti ztrátám," napsala v samostatné poznámce, která tyto kroky vysvětluje. "Riziko aktiv roste, zejména u malých a středních bank s velkými expozicemi CRE."



Některé banky omezily růst úvěrů, což sice zachovává kapitál, ale také zpomaluje posun v jejich úvěrovém mixu směrem k aktivům s vyšším výnosem, uvedla . Těmto tlakům jsou více vystaveny banky, které jsou závislé na koncentrovanějších nebo vyšších úrovních nepojištěných vkladů, zejména banky s vysokou úrovní cenných papírů s pevnou úrokovou sazbou a úvěrů.



Zpráva přichází v čase, kdy americká centrální banka (Fed) zvyšuje úrokové sazby nejrychleji za poslední desetiletí, což snížilo poptávku po úvěrech. Vyšší sazby také zapříčiňují obavy z recese.

Zdroj: Bloomberg, ČTK