Perly týdne: Nová investiční teze na Applu

Barton Crockett z Rosenblatt Securities hovoří o tom, že si nyní vybírá přestávku v růstu. A neví o ničem, „co by dal do svého modelu, aby to ospravedlnilo současné valuace“. Gene Munster z Deepwater Asset Management se zase domnívá, že u Applu se objevila nová investiční teze. pak poukazuje na vztah mezi celým akciovým trhem a volatilitou sazeb, která nyní po čase opět roste.



Rivian překonal očekávání, ale... Na Yahoo Finance si všímají toho, že Rivian vykázal „dost slušná čísla“, ale akcie poté oslabovala. Analytik Truist Securities Jordan Levy souhlasí s pohledem na výsledky, na oslabování akcie se pak podle něj může podílet předchozí posilování akcie s tím, že investoři nyní prodávají bez ohledu na dosažená čísla. Z hlediska fundamentu a managementu společnosti ale Rivian „ukázal to, co bylo třeba“. K tomu přidal i lepší výhled.



Rivian podle experta dokazuje, že je schopen být na automobilovém trhu „dlouhodobým hráčem“. Zároveň je ale zřejmé, že s novými modely elektromobilů na trh přichází i tradiční automobilky a konkurence tak roste. On sám má u akcií doporučení kupovat a cílovou cenu 30 dolarů. Ředitel Rivianu RJ Scaringe pak na CNBC uvedl, že firma dosáhla zlepšení v dodavatelských řetězcích a zvyšuje produkci.



Významným tématem je nyní u elektromobilů snižování cen. Scaringe k tomu řekl, že u jejich trucku přichází firma na trh vedle čtyřmotorové verze i s dvoumotorovou, která má nižší cenu a je tudíž dostupnější. Velkou pozornost pak Rivian podle jeho ředitele věnuje i tomu, aby jeho vozy výrazně neztrácely hodnotu na sekundárním trhu. Trucky si přitom podle něj obecně drží hodnotu a cílem Rivianu je, aby tomu bylo i u těch elektrických od něj.



s přestávkou v růstu, nebo s novou investiční tezí? : Tom Forte z D.A. Davidson má u Applu cílovou cenu na 180 dolarech za akcii, před zveřejněním výsledků firmy měl u ní neutrální doporučení a poslední čísla v něm vzbudila spíše opatrnost, než optimismus. Analytik na CNBC uvedl, že krátkodobě jsou u této akcie dva katalyzátory, která by jí mohly pomáhat. Prvním z nich je představení iPhonu 15 a druhým Vision Pro. Přes to expert akcii už nyní nefandí, důvodem je podle něj prémie u valuací tohoto titulu a předchozí posilování ceny.



Na CNBC připomněli, že poslední čtvrtletní čísla Applu ukázala pokles na straně hardwaru, ale růst u služeb. Ty podle Forteho představují i dlouhodobý potenciál. Dlouhodoběji by pro firmu mohla být přínosem také Indie, dobré jsou nyní i výsledky v Číně, ale z krátkodobého hlediska to podle analytika není důvod, proč akcie kupovat. Graf ukazuje výkony této akcie ve srovnání s posilováním celého trhu od počátku letošního roku:





Zdroj: CNBC, Youtube



Nadšení ohledně akcií Applu na CNBC nejevil ani Barton Crockett z Rosenblatt Securities. I on hovořil o prémiových valuacích v době, kdy si tento „byznys vybírá přestávku v růstu“. Klíčovou otázkou tak je, co by mělo růst opět zažehnout. iPhone 15 bude podle analytika určitě dobrým přístrojem, ale nebude pro firmu představovat transformaci, která by vedla opět k dlouhodobějšímu růstu. Zajímavý je i zmíněný headset pro smíšenou realitu Vision Pro, ale ani zde se nedá čekat, že „posune čísla výrazně nahoru“ a jde spíše o dlouhodobější projekt.



Jak dlouhá tedy ona přestávka v růstu bude? Na tuto otázku Crockett jen odpověděl, že se mu líbí jako firma. Nicméně neví o ničem, „co by dal do svého modelu, aby to ospravedlnilo současné valuace“. Tím méně o tom, co by vedlo k jejich dalšímu růstu. Do třetice pak na CNBC o Applu hovořil Gene Munster z Deepwater Asset Management. Ten považuje do budoucna za klíčový „růst počtu věrných“. Investoři podle experta kladou totiž stále větší důraz na klientskou bázi firmy s tím, že pokud si někdo oblíbí produkt od Applu, koupí si další, včetně služeb a pak je postupně nahrazuje za nové.



Munster letošní růst ceny akcií Applu připisuje do značné míry právě popsané investiční tezi. „Je tu nová investiční teze“, řekl investor. Ta se přitom podle něj u této firmy mění zhruba každých pět let, ta předchozí se točila kolem služeb. A podle něj bude dál schopen zvyšovat svou aktivní klientskou bázi. Tento fakt byl přitom ve světle posledních čtvrtletních čísel „přehlédnut“.



U technologických akcií se nyní často hovoří o vlivu umělé inteligence. se doposud na této vlně nevezl a o umělé inteligenci hovořil spíše opatrně. I přesto si ale jeho akcie letos vede velmi dobře a dohromady je to pro experta důkaz, „že se tu děje něco většího“. Tedy důkaz popsané změny investiční teze.



Na závěr rozhovoru byl Munster tázán na umělou inteligenci a její přínosy pro a Google. Podle některých názorů je totiž druhá zmíněná firma v této oblasti napřed a Google bude kvůli ní ztrácet svou tržní pozici. Munster se ale domnívá, že Google bude schopen změnit svůj podnikatelský model tak, že mu nová technologie nakonec prospěje. Přirovnal situaci k době, kdy se lidé ve velkém přesouvali z počítačů na mobilní telefony. Google byl tehdy schopen reagovat a nakonec zvedl frekvenci vyhledávání do té míry, že mu to i přes klesající ceny reklam přineslo postupně vyšší příjmy.



Jde o volatilitu: Relativně často se hovoří o tom, že výnosy dlouhodobých vládních dluhopisů významným způsobem ovlivňují akciový trh. Většinou se tím však míní konkrétní výše výnosů, ale jak v následujícím grafu ukazuje , výraznou roli může hrát volatilita sazeb. Ta v posledních měsících znatelně klesala a šla ruku v ruce s rostoucím akciovým trhem. Opětovný růst volatility v posledních dnech zase doprovází pokles akciového trhu (graf ukazuje vývoj akciového indexu se stejnými vahami akcií):





Zdroj: X