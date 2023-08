Napětí na trhu s plynem povoluje, vysoké zásoby plynu snižují obavy ze stávky

Cena evropského zemního plynu se propadla s tím, jak obchodníci zvažovali stále rostoucí zásoby na kontinentu a možnost stávek dělníků v Austrálii, které by mohly narušit globální dodávky.



Futures kontrakty na zemní plyn klesly až o 8,1 % a smazaly tak dřívější růst. V předchozí seanci kontrakt vzrostl o 28 %, nejvíce od března 2022, tedy od prvních dnů ruské války na Ukrajině.

Čtvrteční korekce je posledním příkladem extrémní volatility, která provází evropský trh s plynem již několik měsíců. Zásobníky jsou nyní v průměru naplněny na 88 % - což je pro toto roční období výrazně nad normálem - a průmyslová poptávka zůstává po loňské energetické krizi vlažná.



Přesto může jakýkoli náznak narušení dodávek vést ke skokovému nárůstu cen, který by mohl být ještě výraznější, až se v zimě zvýší poptávka. K cenovým výkyvům v poslední době přispívá také rozvržením pozic obchodníků.

"Síla a rozsah pohybu mohly být způsobeny rozvazováním krátkých pozic a trh dnes do určité míry klesl, protože se usazuje prach," řekl Callum Macpherson, vedoucí oddělení komodit ve společnosti . Dodal, že v posledních měsících došlo k podobnému pohybu, který vedl k růstu cen.

Případné stávky ve třech hlavních zařízeních na výrobu LNG v Austrálii by mohly narušit přibližně 10 % celosvětového vývozu tohoto paliva. Pokud by k protestům došlo, mohli by asijští odběratelé hledat alternativní dodávky mimo region, což by posílilo konkurenci s Evropou v oblasti tohoto paliva.

"Jakákoli taková stávka by mohla narušit zhruba polovinu australské vývozní kapacity LNG a způsobit, že mnoho asijských odběratelů bude hledat své náklady jinde," uvedl ve své poznámce Zongqiang Luo, hlavní analytik společnosti Rystad Energy.



Trh pozorně sleduje probíhající jednání mezi odbory a společnostmi Corp. a Woodside Energy Group Ltd. Stávky by mohly začít již příští týden v souladu s pracovněprávními předpisy.



Zásoby plynu



Obchodníci sledují zásoby plynu v Asii, kde se situace jeví smíšeně. Podle společnosti Rystad celkové zásoby LNG v Japonsku možná klesly pod loňskou úroveň v důsledku silnější poptávky po elektřině. V Číně mohou zásoby LNG v zásobnících v dovozních terminálech v nadcházejícím měsíci dosáhnout 90 %, což by mohlo dovozce donutit k odsunutí dodávek námořních zásilek.

Dovoz LNG do Evropy klesl z nejvyšších hodnot zaznamenaných na začátku letošního roku, konkurence o dodávky se ale zvýší, až se začne projevovat poptávka po vytápění. Podle analytika agentury Bloomberg Intelligence Patricia Alvareze se Evropa spoléhá na toto palivo, aby zaplnila mezery po ztrátě ruského plynu z plynovodů, ale pravděpodobně to nebude před rokem 2025 dostatečné.



Holandský předstihový měsíční futures kontrakt, evropský benchmark na plyn, klesl dopoledne v Amsterdamu o 3,74 % na 38,34 EUR za megawatthodinu. Britský ekvivalent klesl o 4 % a rovněž umazal dřívější zisk.

Zdroj: Bloomberg