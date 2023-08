Americká inflace stoupla nad 3 procenta, ale nepřekvapila

Očekávaná data o spotřebitelských cenách ve Spojených státech nakonec nepřinesla vážné překvapení. Meziročně ceny stouply za červenec o 3,2 pct, zatímco se čekalo 3,3. V předchozím měsíci byla inflace 3procentní. Jádrová inflace neobsahující energie a potraviny pak v souladu s odhady mírně klesla na 4,7 pct.

Dezinflace se na celkové úrovni zastavila, což se vzhledem k efektu srovnávací báze dalo čekat a čekalo. Benzín ovšem nakonec v červenci zdražil méně a zabránil tak výraznějšímu nárůstu inflace. Očekávané zlevňování se dostavilo u nových i ojetých aut, zatímco ceny bydlení - stále klíčový zdroj inflace - držely meziměsíční tempo. Celkově se ve srovnání s červnem spotřebitelské ceny zvedly o 0,2 pct, tedy podle očekávání a stejně jako v červnu.





Pro srpen vidíme prostor pro další mírný nárůst inflace nejen kvůli srovnání s loňskem, kdy inflace už ztrácela tempo. Směrem vzhůru mohou působit také energie po dalším nárůstu cen ropy. A vzhledem k tomu, že se realitní trh cenově opět vzmáhá, je otázkou, zda se nakonec dostaví pokles inflace v bydlení, se kterým se dříve počítalo.

Současné meziměsíční tempo růstu cen je každopádně konsistentní s inflací kolem 3 procent v nejbližších měsících a jejím následným mírným poklesem ke konci roku. Jádrová inflace by při současném tempu cen klesla k 3,5 pct. Pro Fed nejsou nová data alarmem ani jedním směrem. Už před daty to vypadalo, že úrokové sazby v září spíše znovu nevzrostou a toto očekávání se podle nás upevní. Reakce finančních trhů je dosti tlumená, ale mělo by to pro ně být malé plus.