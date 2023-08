Čínský realitní gigant varuje před vysokou ztrátou, obavy o realitní sektor sílí

Čínský realitní gigant Country Garden Holdings varuje před pololetní ztrátou až 7,6 miliardy dolarů (zhruba 168 miliard Kč). Akcie firmy se dnes propadly na rekordní minimum po zprávách, že firma připravuje restrukturalizaci dluhu. V zemi přitom sílí obavy o výhled nemovitostního sektoru za situace, kdy čínská vláda nepřichází s dostatečně ráznými kroky na jeho podporu, uvedla agentura Reuters.



Oficiální údaje statistiků zveřejněné tento týden ukázaly, že druhá největší ekonomika světa poprvé za více než dva roky sklouzla do deflace. Výrazně klesl také export, naopak rekordně vysoká je nezaměstnanost mezi mladými.



Akcie společnosti Country Garden Holdings dnes ráno při obchodování v Hongkongu ztrácely téměř deset procent. Country Garden v oznámení pro hongkongskou burzu uvedla, že za šest měsíců do 30. června 2023 očekává čistou ztrátu v rozmezí 45 miliard až 55 miliard jüanů (až 7,6 miliardy USD;168 miliard Kč). Ve stejném období loni vykázala firma ještě zisk 265 milionů dolarů.



Country Garden také uvedla, že zřídila speciální pracovní skupinu, v jejímž čele stojí její šéf Jang Chuej-jen, aby nalezla způsob, jak situaci podniku zlepšit. Ratingová agentura už ve čtvrtek snížila rating společnosti s odkazem na "zvýšená rizika likvidity a refinancování".



Zpráva přichází v době, kdy se Čína potýká s řadou ekonomických problémů, které vyvolaly otázky ohledně tempa jejího oživení po pandemii covidu-19. Začátkem tohoto týdne oficiální údaje ukázaly, že export ze země v červenci ve srovnání s předchozím rokem klesl o 14,5 procenta, zatímco dovoz se snížil o 12,4 procenta. Ostře sledovaná je také rekordně vysoká nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Letos se navíc očekává, že na trh práce vstoupí rekordních 11,58 milionu absolventů vysokých škol.



Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek prohlásil, že rostoucí ekonomické problémy Číny z ní dělají "časovanou bombu". Čínské politbyro, což je nejvyšší rozhodovací orgán vládnoucí komunistické strany, koncem července přislíbilo včasnou úpravu politiky v oblasti nemovitostí. To podpořilo spekulace o stimulaci sektoru, který tvoří čtvrtinu čínské ekonomiky. Nejvyšší regulační orgány ale zatím neučinily žádné zásadní kroky.



Země se také potýká s rostoucím zadlužením místních vlád a s problémy na trhu s bydlením. Společnost Evergrande, která v Číně byla kdysi největší developerskou firmou, minulý měsíc oznámila, že v letech 2021 a 2022 prodělala dohromady v přepočtu 81,1 miliardy dolarů (1,8 bilionu Kč).