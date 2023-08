Hypomonitor: Objem hypoték v červenci klesl, sazby byly nejníže od srpna 2022

Banky a stavební spořitelny poskytly v červenci hypoteční úvěry za 11,4 miliardy korun, což je proti červnu pokles o 18 procent. Meziroční pokles se snížil na čtyři procenta. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování klesla z červnových 5,86 procenta na 5,8 procenta. To je nejnižší hodnota od loňského srpna. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.



"Objem poskytnutých hypoték v červenci sice propadl dvouciferným tempem, pokud bychom však zohlednili tradiční sezonnost, objem poskytnutých hypoték pokračoval v mírném růstu jako předešlý měsíc. Meziroční propad se výrazně snížil a po roce a půl již není dvouciferný, což je však efekt nižší srovnávací základny, jelikož od července minulého roku začal hypoteční trh citelněji zamrzat," uvedl hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.



Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v červenci dosáhl 9,5 miliardy Kč po červnových 11,6 miliardy Kč. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) činil 1,9 miliardy Kč proti červnovým 2,3 miliardy Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se v červenci snížil z 3800 na 3100, což je však stále nad průměrnou hodnotou celého letošního roku, která činí 3000, vyplývá z dat.



"V meziměsíčním srovnání června a července tradičně sledujeme pokles zájmu o úvěry na bydlení přibližně o pětinu. Je to dáno mimo jiné dobou dovolených. U nezajištěných úvěrů, které lidé využívají převážně na rekonstrukce, sledujeme stabilní zájem. V druhé polovině roku s ohledem na znovu spuštění a rozšíření dotačního programu Nová zelená úsporám očekáváme nárůst zájmu o úvěry na energeticky udržitelné rekonstrukce," uvedl předseda Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický.



Úrokové sazby v posledních dvou měsících opět klesají, což bylo umožněno postupným poklesem tržních úrokových sazeb. I přes uvedený vývoj však zůstávají hypoteční sazby mezi nejvyššími za poslední 20 let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovaly také na obdobně vysokých hodnotách.



Takzvané realizované úrokové sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi šesti až sedmi procenty. Jejich průměr v posledním měsíci mírně poklesl, stále se však drží nad šestiprocentní hranicí, kde se pohybují již zhruba rok.



"Velmi pozvolný pokles sazeb, který sledujeme poslední dobou, lze očekávat i v dalších měsících. Stojí za ním spíše konkurenční boj bank o klienty a individuální slevy. Všemi vyhlížený výraznější pokles sazeb nastane patrně až v příštím roce," uvedla ředitelka hypotečního financování Banky Creditas Michaela Bubeníková. Splátka hypotéky jeden milion korun s 30letou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 6000 Kč.