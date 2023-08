Obrat nevyšel, akciové trhy zamířily opět dolů

Včerejší inflační čísla v zámoří vyšla mírně příznivější, než se čekalo, načež jsme spekulovali, zda to bude impuls ke změně dosud převážně negativního sentimentu. Vypadalo to nadějně, ale zbytek amerického obchodování následně ukázal, že ne. Pěkné zisky amerických indexů se do závěru vypařily a následuje otevření evropských burz směrem dolů. AEX, FTSE100 nebo CAC40 klesají o více než procento. Americké futures se zatím nacházejí těsně v červeném.



Spolu s poklesem akcií se včera vydaly dolů i dluhopisy, respektive jejich výnosy narostly. Americká 10Y splatnost se dostala na 4,10 pct a dnes z této úrovně jen mírně klesá. Na nárůst navazují také výnosy v Evropě. Tento pohyb není příznivý pro akcie, ale důvody k takovému vývoji se hledají celkem těžko.

Zdrojem nervozity může být další kapitola čínského boje s realitními problémy, když stoupají obavy z pádu developera Country Garden. Není to ovšem důvod k prodejům bezpečných západních dluhopisů, který sledujeme. Dále včera od Mary Dalyové z Fedu zaznělo, že v boji s inflací stále zůstává něco udělat. Takový výrok sice není příznivý pro dluhopisy ani akcie, ale očekávání o sazbách ve Fed Funds futures se ve skutečnosti nezměnily. Navíc takových komentářů proběhla v minulých měsících celá řada a trhy se z toho nehroutily. Ukazovalo by to na velký nárůst citlivosti vůči negativním zprávám.

Vrátit se tak můžeme k tezi, že akcie jsou zkrátka vysoko a na současných úrovních těžko hledají důvody k dalšímu růstu. Ačkoli očekávání dalšího zvedání sazeb Fedu po inflaci klesla, důvodem k novému optimismu se nakonec nestala.

Na konci týdne nás čekají data o amerických výrobních cenách. Sice by se měl ukázat červencový nárůst výrobní inflace, ale odhadovaných 0,7 pct je dostatečně nízké číslo a nervozitu by zvedat nemělo. Zajímavý pak může být průzkum spotřebitelské důvěry od Michiganské university, v rámci něhož se zkoumají také inflační očekávání spotřebitelů. Data ukáží, jak moc jsou investoři nyní na zprávy citliví.

Eurodolar stihl ještě včera vrátit většinu zisků, načež se dnes opět lehce zvedá k 1,1000. Libře mírně pomohla lepší data o domácím HDP. Ropa se po poklesu konsoliduje. Koruně se daří posilovat k euru i dolaru, a to i přes zhoršení sentimentu na hlavních trzích a velký deficit běžného účtu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.1692 -0.2290 24.2517 24.1544 CZK/USD 21.9790 -0.3378 22.0645 21.9650 HUF/EUR 384.7016 -0.1960 385.8583 384.1918 PLN/EUR 4.4584 0.3072 4.4580 4.4444

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9511 0.3021 7.9564 7.9122 JPY/EUR 159.0495 0.0676 159.2505 158.9110 JPY/USD 144.6320 -0.0536 144.7940 144.5580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8655 -0.1039 0.8659 0.8645 CHF/EUR 0.9638 0.1174 0.9648 0.9621 NOK/EUR 11.3885 0.4826 11.3960 11.3215 SEK/EUR 11.7804 0.2276 11.7921 11.7482 USD/EUR 1.0996 0.1234 1.1003 1.0980

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5337 -0.0460 1.5361 1.5305 CAD/USD 1.3446 0.0093 1.3456 1.3427